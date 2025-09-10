מתחת לשמיכות ובבית קפה: עשרות שב"חים נעצרו בירושלים | צפו

השב"חים שנעצרו

בפעילות שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב שנערכה הלילה (רביעי) ברחבי העיר ובדגש למזרחה, אותרו 24 שוהים בלתי חוקיים וחשוד שסייע בכך שהסיע ברכב את חלקם, במקומות שונים, נעצרו לחקירה ובהתאם לממצאיה, נפתחו תיקים והחלו הליכים פליליים בהתאם.

במהלך פעילות בלשי תחנת הראל מרחב ציון ביישוב אבו-גוש הסמוך לירושלים, לאחר חצות, הגיעו בלשי המשטרה אל רחוב המצפה ביישוב ונכנסו אל אתר עבודה שם הבחינו בחשוד היושב בתוך כלי צמ"ה. בדיקתו העלתה כי מדובר בפלסטיני שוהה בלתי חוקי. בהמשך לכך, בסריקה בשטח האתר, אותרו 3 חשודים כשב"ח נוספים בתוך מכולה ו-3 חשודים נוספים לנים על גבי מזרונים במשרד צמוד. בבדיקת כלל החשודים, מדובר בפלסטינים שוהים בלתי חוקיים ללא היתרי כניסה לישראל, והם הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. כך גם הלילה בפעילות בלשי תחנת שלם מרחב קדם בשיתוף לוחמי מג"ב ירושלים בכפר עיסאוויה שבמזרח העיר, אותרה מכולה ('קונטיינר') המשמש מקום להלנת שב"חים.

פעילות כוחות המשטרה ומג"ב בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

מחוץ למכולה, אותר חשוד שוהה בלתי חוקי בעת ששוחח בטלפון נייד, ובתוך המקום אותרו 9 נוספים החשודים בכניסה לישראל שלא כחוק, כאשר חלקם מנסה להסתתר מאחורי קיר או מתחת לשמיכות. החשודים הפלסטינים תושבי יו"ש ללא היתר כניסה לשטח מדינת ישראל כחוק, נחקרו בהתאם ולאחר מכן הורחקו חזרה לשטח יו"ש.

הבוקר, בפעילות משולבת של לוחמי מג"ב ירושלים ותחנות מרחב קדם, הבחינו לוחמי מג"ב שפעלו לאיתור חשודים והגברת הביטחון השוטף בסמיכות לתחנות אוטובוס, בחשוד שהחל נמלט ומנסה להסוות עצמו כלקוח בבית קפה. בדיקתו העלתה כי מדובר בתושב חברון ואינו עומד בתנאי ההיתר שברשותו. בסיום חקירתו, הוא הורחק חזרה למעבר אל שטח יו"ש.

בנוסף הבוקר, בפעילות נוספת של בלשי תחנת הראל לאיתורם של שוהים בלתי חוקיים ואלו המסייעים בידם, זאת לאחר שאיתרו מוקדם יותר 7 שב"חים באתר עבודה ביישוב אבו גוש, יחד עם שוטרי הסיור עצרו רכב משא סמוך למחלף שער הגיא בכביש 1. ברכב אותרו ונעצרו לחקירה 6 שב"חים פלסטינים תושבי יו"ש. בדיקה העלתה כי נהג הרכב הנו תושב מזרח ירושלים, שנעצר על ידי הבלשים בחשד להסעת שב"ח בניגוד לחוק.

חקירת המשטרה במקרים אלו נמשכת.