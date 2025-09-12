חשד לפיגוע דקירה בקיבוץ צובה שבפרוזדור ירושלים: מעט אחרי השעה 13:00 התקבלו דיווחים במד"א ובמשטרה על שני פצועים כתוצאה מדקירה.

מאיחוד הצלה נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני לשני נפגעים ב"זירת אירוע חריג בקיבוץ צובה".

במקביל, צוותי חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו במהירות לזירה והחלו להעניק טיפול רפואי לנפגעים.

לפי הדיווחים הרשמיים, כוחות משטרה שהוזעקו למקום השתלטו על המחבל. כוחות גדולים של משמר הגבול פרוסים בזירה.

יצוין כי בהודעת המשטרה תואר החשוד כ"מחבל", מה שמחזק את ההערכה כי אכן מדובר בפיגוע.

מדיווח של הכתב ינון שלום ייתח עולה כי תושב שופעט נכנס לחדר האוכל של המלון, ניסה לדקור שני אנשים ופצע אותם באורח בינוני-קשה. עד ראייה שהיה במקום מסר כי המחבל צעק 'אללה וואכבר'. מאבטחים במלון נטרלו אותו.

המשטרה עדכנה: לפני זמן קצר מחבל תושב מחנה הפליטים שועפט ביצע דקירה באורחי מלון בקיבוץ צובה פצע אותם. שוטר מימ״ר נגב שלא היה בתפקיד והתארח במלון והבחין במתרחש, חתר למגע והשתלט על המחבל ועצר אותו.

עוד נמסר מהמשטרה כי כוחות גדולים של משמר הגבול מתחנת מטה יהודה נמצאים בזירה.

לפי דיווח ב'12', המחבל תושב שועפט הוא עובד של בית המלון.

אבישי הורנשטיין ודוד ליפשיץ חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני לפצוע כבן 50 שסבל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה לבית החולים הדסה עין כרם תוך כדי המשך טיפול רפואי של פראמדיקית איחוד הצלה שיר חבר שהתלוותה לפינוי. מצבו בשלב זה מוגדר קשה"

אבי יודקאווסקי חובש איחוד הצלה מסר: הענקתי סיוע ראשוני לפצוע נוסף (צעיר כבן 25) שסבל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

חובש בכיר במד"א רועי בן שוהם סיפר: "כשהגעתי לרחבת הכניסה ראיתי פצוע יושב בחניה כשהוא בהכרה וסובל מפצע דקירה בחזה, הצוות שהיה איתי באמבולנס העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישה, עצירת דימום ומתן חמצן והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו בינוני.

בסיוע המאבטחים במקום שניטרלו את הדוקר והעבירו אותו לכוחות הביטחון ביצענו סריקה שבמהלכה אותר בחדר האוכל גבר כבן 50 שסבל גם הוא מפצע דקירה בחזה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימום ומתן תרופות והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו קשה והוא מטופל ע"י פראמדיק של מד"א"