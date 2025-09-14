כיכר השבת
עימות בצמרת

בשל קרע בין בן גביר למפכ"ל: בוטל הטקס החגיגי להענקת דרגות לבכירים שנקבע למחר

טקס הענקת דרגות לקצינים שהיה אמור להיערך מחר לרגל חג ראש השנה, בוטל בעקבות עימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר למפכ"ל דני לוי | ההחלטה נובעת מסירובו של בן גביר לחתום על חלק מהמינויים | הרקע: דבריו של המפכ"ל שבו אמר כי במקרה של משבר חוקתי לא תפעל המשטרה בהתאם להנחיות השר (משטרה)

השר איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

טקס להענקת דרגות לבכירים במשטרה בדרגת ניצב-משנה, שתוכנן להתקיים מחר (שני) לרגל חג ראש השנה, בוטל בעקבות עימות חריף בין השר לביטחון לאומי, , לבין המפכ”ל דני לוי.

הסיבה למחלוקת, לפי גורמים במשטרה: בן גביר מסרב לחתום על קידומם של כמה קצינים, למרות שהמינויים שלהם כבר אושרו על ידי צמרת המשטרה. 

בסביבתו של השר אמרו כי הוא "חתם על חלק מהמינויים, אך את חלקם טרם החליט לאשר או לא. בקרוב יימשך השיח בין השר למפכ"ל בעניין".

הרקע לעימות קשור גם לדבריו של המפכ"ל בריאיון ל"ידיעות אחרונות”, שבו הבהיר כי במקרה של משבר חוקתי תפעל המשטרה בהתאם להנחיות בג”ץ. לוי העניק בסוף השבוע ריאיון שבו אמר כי "המשטרה תמיד תישמע קודם כל להוראות בית המשפט ובג"ץ".

לדברי המפכ"ל, "שאף אחד לא יתבלבל – אמנם מדיניות נקבעת על ידי ממשלה ושר, אבל היא תבוצע כל עוד היא לא מנוגדת לחוק, או פוגעת בחוק".

באפריל האחרון נערך עימות חריג מול המצלמות בין המפכ"ל לבין השר. עיתונאים שאלו את לוי אם המשטרה שבראשה הוא עומד תציית להחלטות בית המשפט. לוי ענה נחרצות: "איך אפשר לחשוב שלא?", השר התערב וניסה להשתיק את המפכ"ל לעיני המצלמות: "עושים לך פרובוקציות".

