לאחר ארבע חודשים של חקירה סמויה במחוז ש"י מרחב יהודה, המבצע שהפך לגלוי התמקד בחוליות גנבי רכב שפועלות בכלל רחבי הארץ, כשהפעם לראשונה הותקפו במקביל בלילה אחד עשרות יעדים בתוך שטחי יהודה ושומרון.

משטרת ישראל במחוז ש"י קיימה ביומיים האחרונים בהובלת ממ"ר יהודה, נצ"מ אלי זיתון, את מבצע "חץ דרוך" – מבצע ממוקד מודיעין בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) יהודה ושוטרי ולוחמי יס"מ מרחב יהודה במחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, יחידת אתג"ר בלהב 433, יחידת "רקיע" של מחוז ש"י, יחידות מודיעין מחוזיות ולוחמי צה"ל.

המבצע החל בראשון בבוקר לאחר הערכות מקדימה של מספר חודשים ביל"פ יהודה בשיתוף יחידת אתג"ר בלהב 433. והתמקד ב-31 יעדים שביצעו 44 עבירות בתחום גניבות הרכב.

במהלך המבצע נתפסו 9 כלי רכב גנובים, ונעצרו 27 חשודים – חלקם תושבי ישראל וחלקם פלסטינים. בנוסף נתפסו כלי פריצה, כולל מחשב להנעת כלי רכב, ו-11 טלפונים ניידים ששימשו לפעילות העבריינית.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, אמר בתדרוך הכוחות: "מחוז ש"י ממשיך להוביל מהלכים מבצעיים ותודעתיים משמעותיים לא רק בתחום המאבק בטרור אלא גם מול הפשיעה החמורה והטרור הפלילי. מבצע 'חץ דרוך' הוא מכה קשה לחוליות השבל"ר ולתעשיית גניבות הרכב, ונועד לפגוע בעבריינים עד הסוף – בהשמדת המשחטות, בפגיעה כלכלית וביצירת תשתיות ראייתיות שיאפשרו להביאם לדין. אין יותר 'ערי מקלט' – כל עבריין ייתפס. המבצע הזה מעניק ביטחון ושקט לא רק במחוז ש"י אלא לכל מחוזות המשטרה ולציבור כולו".

הוא הוסיף ואמר כי "המבצע נועד 'לייבש את הביצה' – אין עוד 'ערי מקלט' כל עבריין יתפס, נסכל את חוליות הטרור הפלילי שיוצאות מיהודה ושומרון ופעולות ברחבי המדינה. במהלך השנה האחרונה הפעילות במחוז ש"י הובילה לתפיסה של מעל 600 כלי רכב גנובים ולכ-300 מעצרים של עבריינים חברי חוליות גנבי רכב. התוצאות תרמו לירידה ארצית של כ-14.6% בנתוני גניבות הרכב".