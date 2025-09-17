יחידת ההונאה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ניהלה בחודשים האחרונים פרשיית מרמה חמורה, במסגרתה פעלו מספר חשודים, בהם תושב מזרח העיר העובד בבית ספר לנהיגה בירושלים, שסייעו למועמדים לעבור מבחני תאוריה ומבחני טסט בדרכי מרמה, תמורת תשלום של אלפי שקלים.

על פי החשד, אחד החשודים עובד בבית ספר לנהיגה, ניצל את תפקידו וקבע פגישות אישיות עם מועמדים לרישיון נהיגה. בפגישות אלו, הדריך אותם כיצד לעבור את המבחנים באופן בלתי חוקי, תוך שסיפק להם אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים במטרה לסייע להם לעבור מבחנים אלה בניגוד לחוק.

בחודשים האחרונים ניהלה יחידת ההונאה של הימ"ר חקירה סמויה, ממנה עלה כי החשוד יחד עם חשודים נוספים, ובכללם חברה ממרכז הארץ שלכאורה סיפקה את הציוד והטכנולוגיה שסייעו במרמה, גבו כספים רבים מהנבחנים, לעיתים בסכומים של אלפי שקלים לכל מועמד והעניקו להם 'חבילת שירות' מלאה שכללה ליווי, אמצעים טכנולוגיים והדרכה מפורטת כיצד לעבור את המבחנים.

הבוקר (רביעי) עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים יחד עם בלשי מחוז ירושלים, יס"מ ירושלים, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי צפון, על בתיהם של חשודים תושבי ירושלים, מזרח ירושלים ושטחי איו"ש.

במהלך החיפושים נתפסו אמצעים טכנולוגיים שעפ"י החשד שימשו לביצוע העבירות, לצד סכומי כסף מזומן בהיקף של כ- 100,000 ש"ח ולמעלה מ-6,000 דולר.

כאמור, הכוחות עצרו 11 חשודים, ביניהם עובד בית הספר לנהיגה, והם הועברו לחקירה ביחידת ההונאה של ימ"ר ירושלים.

במשטרה מציינים כי: "מדובר בפרשייה חמורה במיוחד, שכן המרמה בתחום מבחני הנהיגה אינה מסתכמת בעבירה פלילית של שוחד או הונאה בלבד, אלא עלולה להוביל לכך שאנשים בלתי כשירים לנהיגה יעלו על הכביש, ובכך יסכנו את עצמם ואת כלל משתמשי הדרך.

"משטרת ישראל מדגישה כי תפעל בנחישות ובאפס סובלנות כלפי כל ניסיון לעקוף את החוק במבחני הנהיגה, מבחנים שמטרתם בראש ובראשונה לשמור על חיי אדם ולוודא כי מי שעולה על ההגה כשיר לכך".