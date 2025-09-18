האלימות משתוללת: שלושה אחים נורו למוות בסמוך שגב שלום

שלושה אחים, סקר, סלימאן ומוסעב אל-קאדי תראבין, נורו הלילה (בין רביעי לחמישי) למוות בחילופי אש בפזורה הבדואית סמוך לשגב שלום.

מותם של שניים מהאחים נקבע במקום, השלישי נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

מהחקירה הראשונית של כוח המשטרה שהוזעק למקום עולה כי במהלך פגישה של שלושת האחים - המוכרים למשטרה - עם עבריינים אחרים הפתח עימות שהפך לאלים ולחילופי אש שהובילו למותם של השלושה.

מהמשטרה נמסר: "הלילה התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע ירי בשטח סמוך לשגב שלום בו נהרגו 3 אחים, גברים בשנות ה-20 לחייהם.

"גורמי רפואה קבעו מוות במקום לשניים מהם ולשלישי בבית החולים לאחר שפונה מהזירה במצב אנוש.

"שוטרי מרחב נגב שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי.

"מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בין גורמים עברייניים. בתום הערכת מצב שבוצעה לפני זמן קצר, מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מרחב נגב".

דובר מד"א עדכן: "בשעה 01:36 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על אירוע אלימות בפזורה בסמוך לשגב שלום. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על 2 צעירים כבני 20, ללא סימני חיים וקובעים את מותם, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה פצוע נוסף, גבר כבן 25 במצב קשה, מחוסר הכרה עם פציעות חודרות".

פרמדיקית מד"א לליאן קרטשוב וחובשי מד"א הדס נבוני ויאסר אבו רגילה, סיפרו: "הייתה המולה רבה במקום ו-3 פצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, 2 מהם היו ללא סימני חיים ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם של הצעירים. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 25 ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".