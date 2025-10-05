כיכר השבת
חלל שנפל במלחמה האחרונה

תיעוד: תושב בית שאן משחית קברים, בהם גם של חלל צה"ל | הוגש כתב אישום

לאחר שהתקבלו דיווחים במשטרה, על מספר חילולי קברים בבית שאן, המשטרה לכדה חשוד שאף תועד בשעת מעשה מחלל קברים | כנגד החשוד הוגש כתב אישום • צפו בתיעוד מבית העלמין (חדשות משטרה)

משחית את הקברים (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן שגרם נזק למספר קברים בבית העלמין בעיר והשחית שלט של חלל צה"ל, כך מעדכנת היום (ראשון) המשטרה.

לפני כשבוע התקבל דיווח במשטרה על אדם המבצע נזק לקברים בבית העלמין בעיר בית שאן.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום, זיהו את החשוד במעשה, תושב בית שאן בן 57, תוך שהוא פוגע בקבר עם פטיש ואיזמל וביצעו את מעצרו.

במהלך החקירה, נמצא כי החשוד ביצע נזק למספר רב של קברים במקום תוך שהוא צובע את הכיתוב עליהם וכן משחית אותם בעזרת כלי עבודה שונים.

עוד עלה, כי במהלך השבועות האחרונים עבר החשוד בסמוך לשלט שנתלה לזכרו של חלל צה"ל שנפל במהלך מלחמת חרבות ברזל הפיל אותו לרצפה וקרע אותו.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה, תגיש שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר החשוד בבית משפט השלום בעיר טבריה.

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור".

