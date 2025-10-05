כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן שגרם נזק למספר קברים בבית העלמין בעיר והשחית שלט של חלל צה"ל, כך מעדכנת היום (ראשון) המשטרה.

לפני כשבוע התקבל דיווח במשטרה על אדם המבצע נזק לקברים בבית העלמין בעיר בית שאן.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום, זיהו את החשוד במעשה, תושב בית שאן בן 57, תוך שהוא פוגע בקבר עם פטיש ואיזמל וביצעו את מעצרו.

במהלך החקירה, נמצא כי החשוד ביצע נזק למספר רב של קברים במקום תוך שהוא צובע את הכיתוב עליהם וכן משחית אותם בעזרת כלי עבודה שונים.

עוד עלה, כי במהלך השבועות האחרונים עבר החשוד בסמוך לשלט שנתלה לזכרו של חלל צה"ל שנפל במהלך מלחמת חרבות ברזל הפיל אותו לרצפה וקרע אותו.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה, תגיש שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר החשוד בבית משפט השלום בעיר טבריה.

