במהלך שמחת תורה: קטינים גנבו מפתחות לרכבים

שלושה צעירים בני 13-15 נעצרו בחשד שבמהלך חג שמחת תורה גנבו מפתחות ממספר כלי רכב בעיר החרדית בני ברק (משטרה)

בני ברק (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שלושה צעירים קטינים נעצרו במהלך חג שמחת תורה, אחרי שלפי החשד גנבו מפתחות מכלי רכב רבים בעיר החרדית . בתום חקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים.

זה קרה, לפי הודעת היום (חמישי), ביום שלישי השבוע, עיצומו של חג שמחת תורה. השלושה ניצלו ככל הנראה את העובדה שתושבי העיר החרדית שומרים את החג ולא נוסעים ברכבים - כדי לנסות לאתר מפתחות שנותרו ברכבים ולבזוז אותם.

ברחוב נורוק בבני ברק הסתובבו במהלך החג שוטרי יחידת האופנועים בתחנת בני ברק רמת גן לפעילות מבצעית יזומה.

לפתע הם הבחינו באחד הקטינים, כשהוא יוצא מתוך רכב ומתחיל לרוץ. הדבר עורר את חשד השוטרים, והם חתרו למגע והחלו לדלוק אחריו.

(צילום: דוברות המשטרה)

השוטרים, כך מסרה היום המשטרה, איתרו את החשוד יחד עם שניים נוספים שהסתתרו מאחורי רכב. ברשותם נתפסה שקית עם מספר רב של מפתחות לכלי רכב.

בתוך כך, בחיפוש שנערך נתפס ברשות החשודים סכין עם אגרופן ולדרמן.

השוטרים עצרו את שלושת החשודים הקטינים (13, 13, 15) והם הובאו לחקירה שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.

