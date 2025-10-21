במהלך פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי מחוז צפון ולוחמי משמר הגבול, הגיעו הכוחות לביתו של תושב נצרת המזוהה עם ארגון פשיעה מהצפון. רגעים לאחר הגעתם, הבחינו השוטרים בחפץ כבד שנזרק מחלון הבית אל החצר.
לאחר בדיקה מהירה התברר כי מדובר בכספת ובה מעל מיליון ומאה אלף שקלים במזומן, לצד 90 אלף דולר. לצד הכסף נתפסו גם אקדח איירסופט ומספר מכשירים סלולריים, שהמשטרה חושדת כי שימשו לביצוע עבירות פליליות שונות.
שני חשודים נעצרו במקום, והכספת הועברה לבדיקה מדוקדקת. החקירה נמשכת, תוך ניסיון לשחזר את מסלול הכסף והפעילות הפלילית של הארגון.
המשטרה מדגישה כי מדובר בפעילות יוזמת וממוקדת נגד פשיעה מאורגנת בצפון הארץ, שמטרתה למנוע פשעים חמורים ולהחזיר את הסדר הציבורי.
