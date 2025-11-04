לא נתפס: בהילולות הרשב"י לפני כשנה וחצי התפרסמו תיעודים קשיים על אלימות של לוחמי מג"ב מול חרדים מבוגרים שהגיעו להשתתף בהילולה, אך אמש (שני) נחשף ב-24! כי למרות שבמח"ש המליצו להעמדים לדין משמעתי, התיק בעניינם נסגר.

על פי הדיווח של העיתונאי משה שטיימנץ, הסיבה שכתב האישום המשמעתי נסגר, היא בשל ההתמהמהות של המשטרה בהגשת כתב אישום נגד הלוחמים שגרמו לפציעה של החרדים המבוגרים במירון - וכתוצאה מכך עבר התוקף החוקי להגשת התלונה.

נזכיר כי על פי החוק בית הדין יכול להעמיד לדין משמעתי מילואימניק עד 90 יום מתום שירות המילואים. אך כאן התביעה טענה כי הכוונה "לעד תום שירות המילואים" - היא עד סוף חייו במילואים, ההגנה טענה מנגד כי הכוונה עד סוף צו המילואים הספציפי שקיבל. בית הדין שנדרש לסוגייה קיבל את עמדת ההגנה.

עו"ד אורית חיון ועו"ד דין כוכבי, שייצגו את הלוחמים, מסרו בתגובה: "מדובר בהחלטה תקדימית שקובעת כי לא ניתן להעמיד לדין משמעתי שוטר ששירת במילואים ללא הגבלת זמן". לדבריהם: "טוב עשה בית הדין כשדחה את ניסיונות התביעה להרחיב את החוק רק כדי לכסות על רשלנותה. ההחלטה מגנה על זכויות אנשי המילואים, שהם בראש ובראשונה אזרחים, ומציבה גבול ברור בזמן שבו ניתן להעמידם לדין".