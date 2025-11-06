בלי גבולות: צעיר התחזה לשליח פיצה ושדד באכזריות אישה מבוגרת

לפני קרוב לשבועיים נעצר תושב הצפון בשנות ה-20 לחייו, בחשד שתקף באכזריות ושדד תושבת נתניה בשנות ה-70 לחייה, לאחר שחדר לדירתה כשהוא מתחזה לשליח פיצה, הוגשה כנגד הצעיר הצהרת תובע.

החשוד נכנס לדירה וחיפש אחר כספת ודברי ערך, תוך שאיים עליה… ״ תביאי לי את הכספת או שאני הורג אותך״. לאחר שביצע את זממו, הוא נמלט מהמקום ברכב עם לוחית רישוי מזויפת.

עם התפתחות החקירה, אספו וניתחו חוקרי תחנת נתניה את הראיות, לרבות עדויות וממצאי תיעוד לאורך ציר הבריחה שסייעו בקידום הפענוח.

כאמור, מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת ובהתאם לתשתית הראייתית הגישה נגדו המשטרה הצהרת תובע והבוקר (חמישי) הוגש נגדו ע"י הפרקליטות כתב אישום ובקשת המשך מעצרו עד תום ההליכים.