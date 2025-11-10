לא ייאמן: נוכל עקץ תושבי הרצליה באלפי שקלים - כך הוא פעל

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, בשיתוף חוקרי הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב, עצרו תושב נתניה בן 35 בחשד שביצע עבירות הונאה לאחר שעל פי החשד הפיץ דוחות חניה מזויפים על כלי רכב, שכללו קישור לתשלום באתר אינטרנט פיקטיבי.
על פי המשטרה, לפני מספר חודשים נפתחה חקירה סמויה בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה מתושבים בהרצליה, שסיפרו כי מצאו על רכבם דוחות חניה שנראו רשמיים לכל דבר, אך לאחר ששילמו את הקנס באמצעות קוד QR המצורף – גילו כי מדובר באתר שאינו שייך לעיריית הרצליה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נכנסו בלשי תחנת גלילות יחד עם חוקרי הפשיעה המקוונת לביתו של החשוד בנתניה וביצעו חיפוש על פי צו בית משפט. במהלך החיפוש נתפסו חומרי מחשוב רבים וכסף מזומן בסך כ־14 אלף שקלים, שעל פי החשד התקבלו מההונאה.
החשוד נעצר והועבר לחקירה במחלק הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת, וכי נבדק החשד למקרים נוספים ברחבי הארץ.
כך תימנעו מהעוקץ הבא:
- הציבור נקרא לנהוג בערנות ולבדוק היטב את מקורם של דוחות חניה או הודעות תשלום המונחות על כלי רכב.
- דוחות רשמיים של עיריות ניתנים לתשלום אך ורק דרך אתרי העירייה או באמצעות האפליקציות המוכרות המאושרות על-ידי הרשויות.
- אין לסרוק קודי QR המופיעים על גבי דוחות או הודעות לא מזוהות, וכי יש לוודא שהקישור מפנה לאתר הרשמי של הרשות המקומית בלבד.
- בכל מקרה של חשד לזיוף או הונאה, מומלץ לפנות מיד למוקד 100 או להגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה.
0 תגובות