לא ייאמן: נוכל עקץ תושבי הרצליה באלפי שקלים - כך הוא פעל

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, בשיתוף חוקרי הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב, עצרו תושב נתניה בן 35 בחשד שביצע עבירות הונאה לאחר שעל פי החשד הפיץ דוחות חניה מזויפים על כלי רכב, שכללו קישור לתשלום באתר אינטרנט פיקטיבי.

על פי המשטרה, לפני מספר חודשים נפתחה חקירה סמויה בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה מתושבים בהרצליה, שסיפרו כי מצאו על רכבם דוחות חניה שנראו רשמיים לכל דבר, אך לאחר ששילמו את הקנס באמצעות קוד QR המצורף – גילו כי מדובר באתר שאינו שייך לעיריית הרצליה.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נכנסו בלשי תחנת גלילות יחד עם חוקרי הפשיעה המקוונת לביתו של החשוד בנתניה וביצעו חיפוש על פי צו בית משפט. במהלך החיפוש נתפסו חומרי מחשוב רבים וכסף מזומן בסך כ־14 אלף שקלים, שעל פי החשד התקבלו מההונאה.