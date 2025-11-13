מזעזע: נכנס לבית ודרש כסף - ועבר לדקור את בעל הבית והכלב 

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ויקטור שבצ’נקו (37), תושב קריית גת לאחר שתקף אדם, שדד אותו ודקר את כלבו.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד אירה ויימן-קריקון מפרקליטות מחוז דרום, בין הנאשם למתלונן קיימת היכרות מוקדמת. לפני מספר שבועות, בשעות הצהריים, שהה המתלונן בביתו שבאשדוד יחד עם בת זוגו, בנה הקטין ואמה.

באותה עת הגיע שבצ’נקו אל הבית כשהוא מצויד בסכין מטבח, ודרש מהמתלונן לתת לו כסף. המתלונן השיב כי אין לו כסף וביקש ממנו לעזוב.

בתגובה החל שבצ’נקו לבעוט בדלת הבית, וכאשר המתלונן פתח את הדלת, נכנס הנאשם לבית והחל להכות ולבעוט בו. בת זוגו של המתלונן ניסתה למשוך את הנאשם לאחור, אך הוא המשיך לתקוף את המתלונן ודקר אותו תוך שהוא ממשיך לדרוש כסף. בשלב זה הגיע למקום כלבו של המתלונן ושבצ’נקו דקר גם אותו בחזה.

בעוד המתלונן שוכב פצוע על הרצפה, ביקש מבת זוגו לתת לנאשם כסף. היא מסרה לו 100 ₪, אך שבצ’נקו צעק כי הסכום “לא מספיק” והחל לבעוט במקרר ובארונות המטבח. בתגובה הוציא המתלונן עוד 200 ₪ במטבעות ומסר לו.

חברו של המתלונן, ששהה בקרבת מקום, שמע את הצעקות, נכנס לבית, הצליח להשתלט על הנאשם ולהוציא מידו את הסכין ולאחר מכן שבצ’נקו נמלט מהמקום כשבידו הכסף.

כתוצאה מהתקיפה פונה המתלונן לבית החולים, שם נמצא כי נגרמו לו שבע פצעי דקירה, והוא אושפז למספר ימים. גם כלבו של המתלונן נזקק לטיפול רפואי.

כתב האישום מייחס לשבצ’נקו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והיזק לבעל חיים.