נער כבן 16, יוסף מוחמד אלאטרש, נורה למוות הלילה (בין שבת לראשון) סמוך לביתו בשכונת גן חק"ל בעיר רמלה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב יאיר חצרוני, הוזעק לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת והנחה להפעיל את כל האמצעים והסמכויות עד למעצר המעורבים למען בְטחון הציבור. מפקד המחוז הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז.

במשטרה ציינו כי הרקע לרצח הוא "ככל הנראה על רקע סכסוך בעולם הערבי" והוסיפו: "שוטרי תחנת רמלה פתחו הלילה בסריקות מבצעיות ובידוד זירה, עם קבלת דיווח בדבר אירוע ירי בשכונת גן חק"ל, ככל הנראה על רקע סכסוך ברחוב הערבי.

"על פי גורמי רפואה, מהמקום פונה פצוע באורח אנוש אל המרכז הרפואי אסף הרופא, שם נקבע כעת מותו. שוטרי התחנה במקום החלו באיסוף ראיות, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי במסגרת החקירה".

פראמדיק הצלה קלמן לויליכט וחובש בכיר בהצלה צבי רייכמן מדווחים: "כשהגענו לזירת האירוע, מצאנו גבר כבן 25 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל, ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, עצירת דימומים וחבישות, ופינינו אותו תוך כדי המשך פעולות החייאה מתקדמות להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שמיר - אסף הרופא בצריפין".