המסתערבים עצרו מחבל שהשתתף באירועי טרור ותפסו נשק מאולתר

האמל"ח שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

מסתערבי מג"ב איו"ש פעלו השבוע בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר מית'לון שבמרחב חטיבת מנשה למעצר מחבל אשר השתתף באירועי טרור נגד כוחותינו.