המסתערבים עצרו מחבל שהשתתף באירועי טרור ותפסו נשק מאולתר

מסתערבי מג"ב איו"ש פעלו השבוע בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר מית'לון שבמרחב חטיבת מנשה למעצר מחבל אשר השתתף באירועי טרור נגד כוחותינו.
הכוחות נכנסו לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, סגרו על המבנה ופרצו פנימה לאיתור החשוד. במהלך הפעילות נעצר המבוקש ויחד איתו נעצר חשוד נוסף.
במהלך החיפוש במבנה תפסו הלוחמים אמצעי לחימה, בהם נשק ארוך מאולתר, אקדחי איירסופט ומכשירי קשר טקטיים.
במשטרה אומרים כי "מסתערבי מג"ב איו"ש, כוחות צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול פעילות טרור ולאיתור מבוקשים בכל זמן ובכל מקום".
