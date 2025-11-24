36 חשודים באירועי ירי נעצרו בלילה אחד | צפו במבצע המיוחד

מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ"ס, יחידה 33, סיירת אופנועים דרום, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של משטרת ישראל פעלו גם הלילה (שני) במבצע "סדר חדש" בנגב, אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי - להחזרת המשילות לנגב, לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית, לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.

במסגרת הפעילות נתפס נשק צבאי גנוב מסוג M16, ונעצר חשוד באחזקתו. במקביל, פשטו לוחמי יחידה 33 בהכוונת השב״כ על חוליית מבריחי אמצעי לחימה ועצרו 4 חשודים, נתפסו 2 כלי רכבי מבצעיים, חלקי רחפנים, כ-37 אלף ש"ח וממצאים נוספים שהועברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וסמפכ״ל המשטרה, ניצב אבשלום פלד, עמדו מקרוב על ההיערכות הכוחות בפיקודו של מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, שנפרסו בפזורה הבדואית ובצירים כדי להבטיח את ביטחון התושבים הנורמטיביים בנגב.