מבצע "סדר חדש" בנגב

36 חשודים באירועי ירי נעצרו בלילה אחד | צפו במבצע המיוחד

היום החמישי למבצע ״סדר חדש״ בנגב שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי: 36 חשודים באירועי ירי נעצרו הלילה, נשק צבאי גנוב נתפס, מעל 250 דוחות אכיפה | תיעוד (משטרה)

המבצע הלילי למעצר החשודים הבדואים (צילום: דוברות המשטרה)

מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ"ס, יחידה 33, סיירת אופנועים דרום, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של פעלו גם הלילה (שני) במבצע "סדר חדש" בנגב, אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי - להחזרת המשילות לנגב, לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית, לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.

במסגרת הפעילות נתפס נשק צבאי גנוב מסוג M16, ונעצר חשוד באחזקתו. במקביל, פשטו לוחמי יחידה 33 בהכוונת השב״כ על חוליית מבריחי אמצעי לחימה ועצרו 4 חשודים, נתפסו 2 כלי רכבי מבצעיים, חלקי רחפנים, כ-37 אלף ש"ח וממצאים נוספים שהועברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וסמפכ״ל המשטרה, ניצב אבשלום פלד, עמדו מקרוב על ההיערכות הכוחות בפיקודו של מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, שנפרסו בפזורה הבדואית ובצירים כדי להבטיח את ביטחון התושבים הנורמטיביים בנגב.

1
הגיע הזמן, ולא להרפות, זה ביטחון קיומי, איפה פה המודיעין?
יאלה ביתר

