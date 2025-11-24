כיכר השבת
פרשת דחיפת העובדת: העיתונאי אביעד גליקמן זומן לחקירה במשטרה 

אביעד גליקמן, עיתונאי 'חדשות 13', זומן לחקירה במשטרה בפרשת דחיפתה של גל דבוש, העובדת אל רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו | זימן החקירה נעשה בידיעת היועמ"שית (ברנז'ה)

אביעד גליקמן, עיתונאי 'חדשות 13', זומן לחקירה במשטרה בפרשת דחיפתה של גל דבוש, העובדת אל רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו.

לפי החשד, בתום דיון משפטי שנערך בתביעת דיבה שהגישה שרה נתניהו נגד סילבי גנסיה, עובדת לשעבר במעון ראש הממשלה, גליקמן דחף את דבוש בעת שניסה לצאת מאולם בית המשפט - וזו הגישה נגדו תלונה במשטרה.

גליקמן זומן לחקירה כבר לפני מספר חודשים, אך היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה ביקשה לבחון מחדש את המהלך.

כעת, לאחר שהיועמ"שית קבעה כי ההכרעה על זימונו לחקירה נתונה בסמכות המשטרה, שכן המעשים המיוחסים לו לא נעשו במסגרת עבודתו העיתונאית, הוא זומן לחקירה.

