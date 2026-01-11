בחודשים האחרונים ניהלה המשטרה חקירה משותפת במסגרתה אותרו תוך חיפוש דקדקני עשרות תיקי מרמה בשיטה זהה.

מהחקירה עלה כי מדובר בשיטת פעולה סדורה ותבנית קבועה, ולפיה על פי החשד התחזה החשוד בשמות ישראליים של תושבי צפון הארץ, ופנה לעשרות קורבנותיו המתגוררים מצפון ועד דרום שפרסמו מוצרים למכירה בפלטפורמות מקוונות.

על פי החשד, לאחר שהצדדים סיכמו סכום לתשלום, שלח לקורבנות אסמכתה מזויפת של העברה בנקאית וזמן קצר לאחר מכן, הגיעה מונית לבית הקורבנות, משם אספה את המוצר והעבירה אותו למונית נוספת, לרוב באזור היישוב בית אריה שבשומרון.

עד כה אותרו כ-100 תלונות בגין מעשי הונאה שבוצעו על פי החשד בשנים 2025-2024, ובהיקף כספי מצטבר מוערך של כשלושה מיליון שקלים.

עם התקדמות החקירה שהתנהלה במחוז ש"י ובשיתוף מחוז מרכז כאמור, הבשילה זו לכדי מעבר לשלב האופרטיבי ולפני ימים ספורים, פשטו לוחמי הימ"מ במהלך פעילות מבצעית ייחודית להם, על מקום הימצאו של החשוד בלב העיר רמאללה וביצעו את מעצרו.

במשטרה ציינו כי מהלך חיפוש שנערך על ידי לוחמי הימ"מ, נתפסו ממצאים דיגיטליים רבים, אשר ייבחנו וינותחו במסגרת מערכות הפשיעה המקוונת כחלק מחקירת פרשיית ההונאה.

החשוד שנעצר, תושב רמאללה בשנות ה-50 לחייו, הועבר לחקירה ביחידה ללחימה בפשיעה של מרחב שומרון במחוז ש"י ובסוף השבוע בית המשפט האריך את מעצרו.