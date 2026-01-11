כיכר השבת
כך הוא נעצר בלב רמאללה 

100 קורבנות, שלושה מיליון שקלים | תושב רמאללה חשוד בעוקץ עשרות ישראלים  

חקירה של המשטרה חשפה פרשיית הונאה רחבה מאחוריה עומד חשוד פלסטיני שהונה בשיטתיות במיליוני שקלים מעשרות אזרחים ישראלים | תיעוד: כך לוחמי הימ"מ עצרו אותו בלב רמאללה (בארץ)

1תגובות
רגע המעצר ברמאללה (צילום: דוברות המשטרה)

בחודשים האחרונים ניהלה המשטרה חקירה משותפת במסגרתה אותרו תוך חיפוש דקדקני עשרות תיקי מרמה בשיטה זהה.

מהחקירה עלה כי מדובר בשיטת פעולה סדורה ותבנית קבועה, ולפיה על פי החשד התחזה החשוד בשמות ישראליים של תושבי צפון הארץ, ופנה לעשרות קורבנותיו המתגוררים מצפון ועד דרום שפרסמו מוצרים למכירה בפלטפורמות מקוונות.

על פי החשד, לאחר שהצדדים סיכמו סכום לתשלום, שלח לקורבנות אסמכתה מזויפת של העברה בנקאית וזמן קצר לאחר מכן, הגיעה מונית לבית הקורבנות, משם אספה את המוצר והעבירה אותו למונית נוספת, לרוב באזור היישוב בית אריה שבשומרון.

עד כה אותרו כ-100 תלונות בגין מעשי הונאה שבוצעו על פי החשד בשנים 2025-2024, ובהיקף כספי מצטבר מוערך של כשלושה מיליון שקלים.

עם התקדמות החקירה שהתנהלה במחוז ש"י ובשיתוף מחוז מרכז כאמור, הבשילה זו לכדי מעבר לשלב האופרטיבי ולפני ימים ספורים, פשטו לוחמי הימ"מ במהלך פעילות מבצעית ייחודית להם, על מקום הימצאו של החשוד בלב העיר רמאללה וביצעו את מעצרו.

במשטרה ציינו כי מהלך חיפוש שנערך על ידי לוחמי הימ"מ, נתפסו ממצאים דיגיטליים רבים, אשר ייבחנו וינותחו במסגרת מערכות הפשיעה המקוונת כחלק מחקירת פרשיית ההונאה.

החשוד שנעצר, תושב רמאללה בשנות ה-50 לחייו, הועבר לחקירה ביחידה ללחימה בפשיעה של מרחב שומרון במחוז ש"י ובסוף השבוע בית המשפט האריך את מעצרו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פריירים לא מתים הם רק מתחלפים. מדוע הקורבנות לא בדקו עם הבנק שלהם שהכסף הועבר?
יהושע

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר