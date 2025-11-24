רכב נמלט מהמשטרה בתל שבע ופגע במספר אזרחים; המרדף נמשך

אירוע חריג התרחש בנגב בשעה האחרונה כאשר רכב נמלט משוטרים שפועלים במסגרת מבצע ״סדר חדש״ ביישוב תל שבע, כתוצאה מהנסיעה הפרועה שלו פגע באזרחים. המצוד אחר הרכב של העבריין נמשך. כמה בני אדם נפצעו, ואחד מהם באורח בינוני.
אחד הנוסעים ברכב שפגע באזרחים בצומת תל שבע שבנגב ונמלט מהזירה, נפצע מירי שוטרים שניהלו אחריו מרדף.
מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר רכב חשוד לא נענה להוראות השוטרים שפעלו כחלק ממבצע “סדר חדש” בפזורה הבדואית בתל שבע והחל בבריחה.
במהלך הבריחה פגע הרכב באזרחים במקום והמשיך בנסיעה, כוחות משטרה גדולים מנהלים כעת מצוד אחר הרכב והמעורבים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. פרטים נוספים יימסרו בהמשך".
ממד"א נמסר: "עם הגעת הצוותים התברר כי בזירה יש פצוע ירי במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו כעת פעולות החייאה. על פי ההערכה הראשונית, הירי בוצע במהלך מרדף, אך נסיבות האירוע עדיין נבדקות".
