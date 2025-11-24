רכב נמלט מהמשטרה בתל שבע ופגע במספר אזרחים; המרדף נמשך

מבצע משטרתי ( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג התרחש בנגב בשעה האחרונה כאשר רכב נמלט משוטרים שפועלים במסגרת מבצע ״סדר חדש״ ביישוב תל שבע, כתוצאה מהנסיעה הפרועה שלו פגע באזרחים. המצוד אחר הרכב של העבריין נמשך. כמה בני אדם נפצעו, ואחד מהם באורח בינוני.