לאחר שנחקר אמש בפעם השנייה למשך שעות ארוכות במחלקה לחקירות שוטרים במסגרת החשדות נגדו, במשטרה הודיעו כי המפכ"ל רב ניצב דני לוי, החליט לעמוד על החלטתו להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כמפקד להב 433.

מדוברות המשטרה נמסר כי "לאחר שקיים דיון נוסף עם גורמי המקצוע ולאחר שקיים שיחה עם ר' להב, מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי, עומד על החלטתו שניצב מני בנימין יחזור לתפקידו כר' להב, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו".

כזכור, אמש, לאחר שעות של חקירה ראש להב שוחרר כאשר הוא מסכים לכל תנאי השחרור מלבד אחד. לאחר שחרורו, אורי קורב, עורך דינו של ראש להב, תקף בחריפות את מח"ש וטען כי בנימין הותקף פיזית במהלך חקירתו.

קורב טען כי "מח"ש בחרה להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433. בנוסף, בתום חקירתו שארכה 7 שעות, חוקר מח"ש תקף הערב פיזית את ראש להב 433 בעת שהיה בשיחת היועצות עם עו"ד קורב".

לדברי פרקליטו של ראש להב: "תחת שחרורו וזימנו לדיון בפני שופט מחר בבוקר, בחרה מח"ש לעצור את ניצב בנימין, במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים. בעקבות זאת חתם ניצב בנימין על התנאים תחת מחאה ושוחרר בתנאים שנכפו עליו. ניצב בנימין שהוזמן לחקירה ״קצרה של כשעה״, נחקר במשך 8 שעות ולאחר מכן עוכב שעות נוספות, ללא שהוצע לו אוכל כלשהו, וכשלא בא דבר לפיו במשך כל היום. חרף זאת שיתף ניצב בנימין פעולה בחקירה לכל אורכה".

מנגד, במח"ש הגיבו לטענות והכחישו אותן בתוקף. במח"ש אמרו: "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה".

לדבריהם, "צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין. הטענה בדבר תקיפה פיזית מצד חוקר מח"ש משוללת כל יסוד, לא התרחש כל אירוע אלים, ולניצב בנימין הוענקו לאורך כל החקירה התנאים הנדרשים, לרבות מספר היוועצויות עם עורך דינו".