המעצר במודיעין ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לסכל בחודש האחרון גניבת עשרות כלי רכב מאזור המרכז ובמהלך הפעילות הצליחו לעצור 60 חשודים רובם תושבי איו"ש שבתום חקירתם נכלאו והובאו לבימ"ש כדי להאריך את מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים ולצד הגשת כתבי אישום ע"י יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז.