שוטרי מחוז מרכז הצליחו לסכל בחודש האחרון גניבת עשרות כלי רכב מאזור המרכז ובמהלך הפעילות הצליחו לעצור 60 חשודים רובם תושבי איו"ש שבתום חקירתם נכלאו והובאו לבימ"ש כדי להאריך את מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים ולצד הגשת כתבי אישום ע"י יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז.
בתוך כך, שוטרי תחנת כפר סבא, הצליחו לעצור בסופ"ש תושב קלנסאווה בשנות ה-23 לחייו לאחר שנתפס נוהג בכלי רכב שנגנב.
במקרה אחר, תחנת מודיעין ביצעו פעילות יזומה בסופ"ש בעיר מודיעין ובסביבה במהלכה זיהו כלי רכב שעורר את חשדם והצליחו לחשוף ולעצור חשוד, תושב איו"ש כבן 18, נוהג בכלי רכב אותו גנב בעיר וברשותו נתפסו כלי פריצה ייעודיים.
כאמור, השוטרים עצרו את החשודים ובתום חקירתם נכלאו ויחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז הגישה כנגדם כתבי אישום לצד בקשות לעוצרם עד לתום ההליכים המשפטיים.
