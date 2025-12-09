כיכר השבת
בנשקים שלופים

עשרות גניבות רכבים סוכלו, מעל 60 חשודים נעצרו | תיעוד אחד המעצרים

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לסכל בחודש האחרון גניבת עשרות כלי רכב מאזור המרכז ולעצור מעל 60 חשודים, רובם תושבי השטחים | צפו בתיעוד של אחד המעצרים (משטרה)

המעצר במודיעין (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לסכל בחודש האחרון גניבת עשרות כלי רכב מאזור המרכז ובמהלך הפעילות הצליחו לעצור 60 חשודים רובם תושבי איו"ש שבתום חקירתם נכלאו והובאו לבימ"ש כדי להאריך את מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים ולצד הגשת כתבי אישום ע"י יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז.

בתוך כך, שוטרי תחנת כפר סבא, הצליחו לעצור בסופ"ש תושב קלנסאווה בשנות ה-23 לחייו לאחר שנתפס נוהג בכלי רכב שנגנב.

במקרה אחר, תחנת מודיעין ביצעו פעילות יזומה בסופ"ש בעיר מודיעין ובסביבה במהלכה זיהו כלי רכב שעורר את חשדם והצליחו לחשוף ולעצור חשוד, תושב איו"ש כבן 18, נוהג בכלי רכב אותו גנב בעיר וברשותו נתפסו כלי פריצה ייעודיים.

כאמור, ה עצרו את החשודים ובתום חקירתם נכלאו ויחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז הגישה כנגדם כתבי אישום לצד בקשות לעוצרם עד לתום ההליכים המשפטיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר