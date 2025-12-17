כיכר השבת
אלו העבירות שייאכפו

עם כוחות גלויים וסמויים: המשטרה תקיים מבצע אכיפה נרחב בכבישים ברחבי הארץ 

במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ |במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום (רביעי) מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ. זאת במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים. במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש.

לפי המשטרה המבצע יתקיים בכבישים בינעירוניים ברחבי הארץ, אך גם בכבישים עירוניים בכל האזורים. הוא יתמקד בכל כלי הרכב. העבירות שייבדקו במהלך המבצע הן נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, עקיפות מסוכנות ואי-מתן זכות קדימה.

"עבירות תנועה הן לא טעות רגעית - אלא החלטה שמסכנת חיי אדם", אמרו במשטרה. "כל הנהגים שבוחרים לעבור על החוק בוחרים לסכן את עצמם את בני משפחתם ואת כלל משתמשי הדרך".

על פי נתוני הרלב"ד, עוד לפני סוף השנה, עומד מספר ההרוגים בכבישים השנה על 442, יותר מבכל שנה אחרת בעשור האחרון, ואלפים נוספים נפגעו.

