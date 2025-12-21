3 עזתים נעצרו חודש של מבצע בנגב: מאות עצורים, עשרות כלי נשק שנתפסו | כל המספרים בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 09:25