3 עזתים נעצרו

חודש של מבצע בנגב: מאות עצורים, עשרות כלי נשק שנתפסו | כל המספרים

בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)

החשודים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

חודש לתחילת מבצע ״סדר חדש״ בנגב, שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, בלשי ימ״ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג״ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה.

במהלך המבצע נעצרו מעל 300 חשודים לחקירה, מאות שוהים בלתי חוקיים נעצרו וגורשו, 67 כתבי אישום הוגשו בעבירות החזקה ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים ובעבירות אלימות, 39 עבריינים הורחקו מהנגב.

בנוסף, כך לפי , נרשמה ירידה של 93% באירועי הירי בפזורה הבדואית - נתפסו 70 כלי נשק צבאיים גנובים, טיל RPG, עשרות מחסניות, לבנות חבלה ולמעלה מ-50,000 קליעי תחמושת.

בנוסף, נתפסו 23 ק״ג סמים מסוגים שונים, 42 חשודים נעצרו בחשד להחזקה ולסחר, הושבתו מעל 200 כלי רכב, ובוצעה אכיפת תנועה נרחבת שבמסגרתה נרשמו 2,190 דוחות על עבירות מסכנות חיים.

במסגרת מבצע ״סדר חדש״, בפיקוד מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל, פעלו עד כה 7,945 שוטרים, בסיוע 62 כלבנים, 23 רחפנים ו- 40 פרשים, מיחידות המחוז הדרומי, יחידת יואב, משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ״ס, יחידה 33, סיירת האופנועים והיחידה האווירית.

במהלך המבצע נפצעו 7 שוטרים, ובוצעו שלושה ניסיונות דריסה ואירועי בריחה נוספים מסכני חיים, כמו כן חולקו קנסות בהיקף כולל של כמיליון ש״ח, בהובלת שיטור עירוני, מתנדבים ורגולטורים ממשלתיים ממשרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה והוצאה לפועל מחוז הדרום ונוספים.

המבצע, אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, נועד להגביר את המשילות בנגב, לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.

