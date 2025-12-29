המשטרה עצרה חשוד שפרץ לבית ספר בעיר בני ברק | חשוד נוסף נמלט

האמצעים שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

במוקד המשטרה התקבל הלילה (בין ראשון לשני) דיווח ממוקד 'רואה' של עיריית בני ברק על שני חשודים שנצפו במצלמות האבטחה שנכנסו לבית ספר, ברחוב קהילות יעקב בעיר.