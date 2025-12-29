המשטרה עצרה חשוד שפרץ לבית ספר בעיר בני ברק | חשוד נוסף נמלט

במוקד המשטרה התקבל הלילה (בין ראשון לשני) דיווח ממוקד 'רואה' של עיריית בני ברק על שני חשודים שנצפו במצלמות האבטחה שנכנסו לבית ספר, ברחוב קהילות יעקב בעיר.
שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק שהוזעקו למקום, החשודים שזיהו את הכוחות החלו בבריחה מתוך בית הספר.
השוטרים חתרו למגע ותפסו חשוד שאחז בלום ברזל. ברשותו נתפסו גם אלה מתקפלת וכפפות.
החשוד, בן 18, תושב בני ברק, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה בגין החזקת מכשירי פריצה ופריצה לבניין שאינו דירה.
בסיום החקירה החשוד נכלא והבוקר הוא יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.
0 תגובות