עם לום ברזל ואלה מתקפלת

המשטרה עצרה חשוד שפרץ לבית ספר בעיר בני ברק | חשוד נוסף נמלט

שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק עצרו הלילה חשוד שפרץ לבית ספר בבעיר ותפסו ברשותו לום ברזל, אלה מתקפלת וכפפות (בארץ)

האמצעים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

במוקד התקבל הלילה (בין ראשון לשני) דיווח ממוקד 'רואה' של עיריית על שני חשודים שנצפו במצלמות האבטחה שנכנסו לבית ספר, ברחוב קהילות יעקב בעיר.

שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק שהוזעקו למקום, החשודים שזיהו את הכוחות החלו בבריחה מתוך בית הספר.

השוטרים חתרו למגע ותפסו חשוד שאחז בלום ברזל. ברשותו נתפסו גם אלה מתקפלת וכפפות.

החשוד, בן 18, תושב בני ברק, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה בגין החזקת מכשירי פריצה ופריצה לבניין שאינו דירה.

בסיום החקירה החשוד נכלא והבוקר הוא יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.

