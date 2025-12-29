תיעוד חלק מהמעצרים של החשודים במעשים ( צילום: דוברות המשטרה )

חקירה סמויה, מורכבת וממושכת, שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים יחד עם מג"ב עוטף ירושלים, חשפה רשת עבריינית מאורגנת שבמסגרתה ניצלו מאבטחים את תפקידם במחסום בגבעת זאב, וסייעו באופן שיטתי להכניס מאות שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל, תוך עקיפת מערכי הבידוק והביטחון.

בתאריך 30.11, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו בלשי ימ"ר ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים ועצרו לחקירה שבעה חשודים, בהם חמישה מאבטחים שהועסקו מטעם חברת אבטחה חיצונית ביישוב גבעת זאב, ושני תושבי שטחים. החקירה העלתה כי בין המאבטחים לבין גורמים פלסטיניים נוצר קשר עברייני מתוכנן, שמטרתו לאפשר "מעבר חופשי" לשוהים בלתי חוקיים, תוך עקיפת מחסום הבידוק הביטחוני "עופר". על פי החשד, השב"חים רוכזו בצד הפלסטיני, הועברו לנקודות סמוכות לכביש 443, ומשם נאספו על ידי כלי רכב בעלי לוחיות רישוי ישראליות. אותם כלי הרכב עברו דרך שער הכניסה לשכונת אגן האיילות בגבעת זאב, שער המיועד לתושבי המקום בלבד, כאשר המאבטחים במחסום, על פי החשד, אפשרו את המעבר לאחר קבלת תיאום מוקדם, לרבות פרטי כלי רכב. בכך, נמנעו השוהים הבלתי חוקיים מבידוק ביטחוני, ודרכם לשטחי מדינת ישראל הפכה פתוחה וחופשית. מחקירת המקרה עלה כי על פי החשד, בתמורה למעשים חמורים אלה, גרפו החשודים סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

רס״מ איציק דהן, ראש צוות חקירות ימ"ר ירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

עוד עלה מהחקירה כי חלק מהשוהים הבלתי חוקיים שהוכנסו לישראל בדרך זו, הועסקו במקומות שונים, אותרו ונתפסו על ידי שוטרים, ובמקרים לא מעטים נסגרו בתי עסק בהתאם להחלטות המשטרה בגין העסקת שב"חים.

במסגרת החקירה בימ"ר, נחקרו מעורבים רבים, ומעצרם של 7 החשודים הוארך מעת לעת בחשד לעבירות שוחד ועבירות על חוק הכניסה לישראל.

היום (שני) הסתיימה החקירה בימ"ר ירושלים נגד מספר מעורבים, והוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, לקראת הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.

משטרת ישראל מדגישה באופן חד וברור: "סיוע לשוהים בלתי חוקיים, ובוודאי כאשר הוא מבוצע על ידי מי שאמונים על ביטחון הציבור, מהווה פגיעה ישירה, חמורה ומסוכנת בביטחון אזרחי מדינת ישראל. מדובר במעשים שעלולים לאפשר חדירת גורמים עברייניים וביטחוניים, לפגוע בתחושת הביטחון של הציבור ולסכן חיי אדם, והכול תמורת בצע כסף.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות, נגד כל מי שיבחר לשתף פעולה עם תופעת השב״חים, ותמצה את הדין עם המעורבים, למען ביטחון הציבור והמדינה".