בני 18 עד 20

ארבעה צעירים יהודים תושבי חוץ נעצרו | החשד: השחיתו בית קברות מוסלמי

שוטרי מחוז ירושלים עצרו ארבעה צעירים יהודים, תושבי חוץ בני 18 עד 20, שעל פי החשד השחיתו מצבות בבית קברות מוסלמי הסמוך לעיר העתיקה בירושלים (משטרה)

השחתת המצבות בבית הקברות המוסלמי (צילום: דוברות המשטרה)

תצפיתני מרכז השליטה (מבט 2000) של מרחב דוד במחוז זיהו אמש (ראשון) ארבעה צעירים יהודים שעל פי החשד השחיתו וגרמו נזק למצבות בבית קברות מוסלמי הסמוך לעיר העתיקה בירושלים.

שוטרי מרחב דוד ולוחמי מג"ב ירושלים, בסיוע ובהכוונה של התצפיתנים, הגיעו במהירות למקום ובהכוונה מדויקת הבחינו ה בחשודים, והם נעצרו על ידם.

בסריקות שערכו השוטרים, אותרו סימני השחתה ונזק למספר מצבות בבית העלמין.

החשודים במעשה, בני 18 עד 20, תושבי חוץ, שעל פי החשד השחיתו מצבות וגרמו לנזק במקום, הועברו לחקירה במרחב דוד.

היום, יובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, ובכוונת המשטרה למצות עמם את הדין.

