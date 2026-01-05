תצפיתני מרכז השליטה (מבט 2000) של מרחב דוד במחוז ירושלים זיהו אמש (ראשון) ארבעה צעירים יהודים שעל פי החשד השחיתו וגרמו נזק למצבות בבית קברות מוסלמי הסמוך לעיר העתיקה בירושלים.
שוטרי מרחב דוד ולוחמי מג"ב ירושלים, בסיוע ובהכוונה של התצפיתנים, הגיעו במהירות למקום ובהכוונה מדויקת הבחינו השוטרים בחשודים, והם נעצרו על ידם.
בסריקות שערכו השוטרים, אותרו סימני השחתה ונזק למספר מצבות בבית העלמין.
החשודים במעשה, בני 18 עד 20, תושבי חוץ, שעל פי החשד השחיתו מצבות וגרמו לנזק במקום, הועברו לחקירה במרחב דוד.
היום, יובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, ובכוונת המשטרה למצות עמם את הדין.
0 תגובות