ברקע הביקורת הגוברת על השימוש בנוזל הבואש כאמצעי לפיזור הפגנות, קיימה המשטרה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות שבמסגרתן הוחלט לקדם מציאת חלופה לבואש באירועי הפרות סדר. במשטרה בוחנים בימים אלה אמצעים אחרים.

על פי הדיווח ב-ynet, לפני כמה חודשים עתרו עשרות חרדים מירושלים לבג"ץ נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומשטרת ישראל, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בנוזל הבואש. העתירה הוגשה יחד עם סגן ראש העיר צחי ברים, ובה נטען כי מדובר בחומר בעל ריח חריף, הגורם לנזקים בריאותיים וסביבתיים, שמעולם לא עבר בדיקה או קיבל אישור ממשרד הבריאות.

לטענת העותרים, השימוש בחומר נעשה באופן תדיר ובלתי מידתי, גם ברחובות צרים וצפופים, וגורם לנזקים לרכוש, לריח עיקש שנשאר ימים ארוכים, לגירוי נשימתי ועורי, וכן לפגיעה בילדים, קשישים ונשים הרות.

במסגרת העתירה ביקשו העותרים מבג"ץ להוציא צו ביניים שיאסור את השימוש בחומר עד לבחינת בטיחותו. מתשובת המשטרה לפניית סגן ראש העיר ירושלים בעניין נכתב כי "משטרת ישראל עתידה לסיים בקרוב את ההתקשרות עם יצרן חומר הבואש ובוחנת את האפשרות לעשות שימוש באמצעיים חלופיים".