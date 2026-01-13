במחוז הצפוני נחקרת בשבועות האחרונים פרשייה במסגרתה נורו יריות, נזרקו רימונים והוצת כלי רכב במספר מועדים כלפי תושב הצפון בעיר עפולה והסביבה שעל פי החשד בוצעו על רקע ניסיון לסחוט את הקורבן.

לאחר שבימים האחרונים נעצרו מספר חשודים במעורבות במעשה, הלילה (שלישי) פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש במחנה עסכר שבשכם ועצרו חשוד נוסף אשר נמלט עד כה.

במהלך הפעילות, נכנסו הלוחמים לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, סגרו על מבנה אשר שימש על פי החשד כדירת מסתור, פרצו אליו ועצרו את החשוד וכן שני תושבי ישראל ששהו איתו במקום.

אתמול הובאו ארבעה חשודים בפני בית משפט השלום בנוף הגליל - נצרת שהאריך את מעצרם עד ליום 15/01/26.

"משטרת ישראל פועלת בנחישות ובאופן מתמשך במאבק בפשיעה, בדגש על עבירות סחיטה באיומים וכנגד כנופיות וארגוני פשיעה. מסתערבי מג"ב ימשיכו לשמש כידה הארוכה של המשטרה, ולפעול לאיתור ומעצר חשודים בכל מקום שאליו ינסו להימלט, למען מיצוי הדין ושמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.