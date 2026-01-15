משטרת ישראל מודיעה כי בתאריך 27/12/25 פעלו הכוחות ביישוב טובא זנגרייה וביצעו חיפוש במתחם החצר בחדר ישיבה.

במהלך החיפוש, איתרו השוטרים שני אקדחים מסוג גלוק שהוחבאו למרבה ההפתעה מתחת לספה ומתחת לכרית. עוד אותרה מחסנית מתחת לכיור טעונה בתחמושת.

במהלך החקירה, נמצאו תמונות במכשירו הסלולרי של אחד האחים של תחמושת רבה, מעל 300 כדורי תחמושת בקופסאות מונחים על שולחן ביחידת המגורים אותם נהג לתעד בסמוך לאקדח.

האחים, תושבי טובא (25,26) נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרם הוארך מעת לעת. עם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגדם בבית משפט השלום בקרית שמונה באמצעות שלוחת תביעות קריית שמונה צפון לצד בקשה למעצרם עד תום הליכים.

"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים מסיכול הברחות וסחר בכלי נשק, דרך פעילות סמויה לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות נוכחות ופעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור", לשון הודעת המשטרה.