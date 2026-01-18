"בטח ראית מה קרה": ההודעה המאיימת שקיבל תושב הצפון | צפו

רגעי הנחת בקבוקי הבנזין בפתח העסק ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש, בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, נגד אדם ששלח הודעת איומים חמורה עם דרישת תשלום של מאה אלף שקל לבעל עסק תושב הצפון. זאת מספר שעות לאחר שהונחו בפתח העסק של המאויים בקבוקי בנזין.

החקירה בפרשה נפתחה, כך מסרה היום (ראשון) המשטרה, לאחר שבמשטרת ישראל התקבל דיווח מבעל עסק לחומרי בניין, תושב הצפון, על כך שזיהה שני בקבוקי בנזין שאליהם מחוברת מצית בפתח בית העסק שלו. מספר שעות לאחר מכן קיבל בעל העסק, כאמור, הודעת איום שבה נדרש לשלם דמי חסות (פרוטקשן) בגובה מאה אלף ש"ח. המכתב נשלח מאדם שאותו בעל העסק לא הכיר. כך נכתב בהודעה בין היתר: "מה קורה איש? חושב שהמשטרה תעזור לך? מקווה שהמתנה שקיבלת מצאה חן בעיניך. זוהי אזהרה אחרונה, בטח ראית מה קרה לאנשים כמוך, תכין 100,000 ואני אגיד לך ביומיים הקרובים לאן להביא אותם".

הבקבוקים המאיים שהונחו בפתח בית העסק ( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, בעל העסק פנה למשטרה. עם קבלת הדיווח, שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, ובתוך ימים ספורים הצליחו להגיע לזהותו של הנאשם - תושב בועיינה נוג'ידאת בן 30. החשוד נעצר.

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת בבית המשפט ועם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים בבית משפט השלום בטבריה.

"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם, משטרת ישראל תמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים", נמסר מהמשטרה.