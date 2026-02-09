הקטטה החריגה באופקים: שני חשודים נוספים עוכבו לחקירה 

פעילות השוטרים והמעצרים באופקים - צילום: דוברות המשטרה פעילות השוטרים והמעצרים באופקים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:12 פעילות השוטרים והמעצרים באופקים ( צילום: דוברות המשטרה )

קטטה מרובת משתתפים התרחשה אתמול (ראשון) בצהריים בעיר אופקים, כאשר מספר בדואים נראו כשהם מתעמתים בפראות, דוהרים עם רכבים לעבר אנשים ומיידים אבנים זה על זה, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי.

במסגרת החקירה, שהחלה אתמול, פועלים שוטרי תחנת אופקים לאיתור זהות מעורבים נוספים בקטטה. אתמול, שוטרי תחנת אופקים השליטו סדר במקום ועיכבו לחקירה שישה חשודים, בתומה נעצרו שניים. בדיון שנערך הבוקר, האריך ביהמ"ש השלום בבאר שבע את מעצרם עד ליום 12.2.26.

הקטטה החריגה באופקים - צילום: לפי סעיף 27א הקטטה החריגה באופקים | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 2:06 הקטטה החריגה באופקים ( צילום: לפי סעיף 27א )

בתוך כך, במהלך היום, פעלו כוחות המשטרה באתרי בנייה בעיר וביצעו פעולות אכיפה, במסגרתן עוכבו שני חשודים נוספים במעורבות באירוע.

במשטרה מציינים כי "הפעילות תימשך ככל שתידרש לאיתור ומעצר של מעורבים נוספים".

פעילות השוטרים באופקים ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות השוטרים באופקים ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות השוטרים באופקים ( צילום: דוברות המשטרה )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב הבוקר לפעילות המשטרה באופקים ומסר כי "ביממה האחרונה משטרת ישראל הוכיחה שוב- בנגב אין ואקום. בדואים שהתפרעו אמש באופקים בעקבות סכסוך משפחתי נתקלו בתגובה מהירה ונחושה - כוחות המשטרה הגיעו תוך דקות, השליטו סדר במקום ועצרו מעורבים באירוע.

"במקביל, בפעילות מבצעית נחושה בערערה בנגב, שוטרי תחנת ערוער ממרחב רותם יחד עם לוחמי המשמר הלאומי פיענחו פרשיית אמל״ח חמורה, חשפו נשק ותחמושת, והובילו להגשת כתב אישום חמור וסגירת מעגל - מתיעוד המזעזע שבו נראית המחזיקה בנשק.

"מחזק ומברך את שוטרי המחוז הדרומי, מרחב רותם, מרחב נגב, המשמר הלאומי, ותחנת ערוער על פעילות מקצועית, מהירה ובלתי מתפשרת.

"ולעבריינים המסר ברור: תרבות ההפקר והאלימות שהתרגלתם אליה בנגב, תתקל באגרוף ברזל. המשטרה תגיע, תעצור ותמצה את הדין. אין יותר הכלה. אין יותר אקס טריטוריה".