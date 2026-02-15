בצל העלייה במקרי האלימות בחברה הערבית, מפקד תחנת משטרת ערערה בנגב, סנ"צ ברוך הוניג, נשא הערב (ראשון) דברים חריפים בפני חברי המועצה המקומית ביישוב. במהלכם האשים הוניג את ההנהגה והתושבים בחוסר שיתוף פעולה ובשיבוש חקירות רצח.

לפי הדיווח של איציק זוארץ בכאן חדשות, הקצין הבהיר כי המשטרה לא תהסס להפעיל אש חיה מול איומים: "מי שירים נשק בכפר יחטוף כדור, אנחנו ננטרל אותו".

לפי הדיווח, הוניג תיאר בפני הנוכחים מציאות של אנרכיה, שבה פענוח פשעים נעשה "למרות התושבים ולא בזכותם". עוד אמר הקצין: "אנחנו במצב חירום. שלושה אירועי רצח אחרונים פוענחו, אך בכל האירועים מעלימים ראיות ומצלמות - לפעמים אלו המשפחות של הנרצחים עצמם, אבל תמיד יבואו אחר כך בתלונות".

בפנייה ישירה לחברי המועצה שישבו בחדר, הטיח הוניג: "השוטרים הם לא האויבים שלכם, אל תשחקו משחק כפול. יש כאלה גם פה, חברי המועצה, שמשחקים משחק כפול עם השוטרים. אני מכיר אתכם. בסוף, שיתוף הפעולה הוא מתכון להצלחה, אבל אתם אוספים תרמילים ומחביאים ראיות".

מפקד התחנה התייחס לטענות הנשמעות ביישוב בדבר הצורך בנשק להגנה עצמית, ודחה אותן על הסף: "מי שמחזיק מאגר נשק כמו זה שתפסנו בשבוע שעבר, הוא עבריין שרוצה לעשות טרור ביישוב. וזה הילדים והחתנים שלכם". הוא הדגיש כי לא יקבל עוד את המצב הקיים: "החלטתי לקחת את תחנת ערוער ולהפוך אותה ל'מכונת מלחמה' בעבריינים. מי שמסתובב עם נשק בתל אביב מנוטרל - וגם פה זה יקרה. מי שיאתגר אותי יחטוף, ולא משנה מי אבא שלו".

עוד דווח כי הוניג אף חשף את המחיר האישי והמבצעי שמשלמים השוטרים וסיפר: "היו איומים עליי, הרכב שלי נפגע פעמיים, אבל זה לא ירתיע אותי. השוטרים שלי רצים תחת אש ומסכנים את עצמם כדי לשמור עליכם". דבריו של הוניג מגיעים בצל עלייה במספר הנרצחים בחברה הערבית ובאלימות הגואה, כשמתחילת השנה נרצחו 45 אזרחים.