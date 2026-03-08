כיכר השבת
הפשיעה משתוללת

עליית מדרגה חמורה: ראש עיריית עראבה וחבר מועצה נפצעו מירי, מצבם בינוני

ראש העיר עראבה אחמד נסאר, וראש הוועד העממי וחבר המועצה אנור יאסין, נפצעו באורח בינוני מירי | המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים בירי | ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה | במשטרה מעריכים שהרקע לירי הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה (משטרה)

1תגובות
זירת הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ראש עיריית עראבה אחמד נסאר וראש הוועד העממי של העיר מוניר יאסין נפצעו בינוני הערב (ראשון) מירי בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. השניים נפגעו מהירי בתוך מאפייה בעיר, השוטרים הוזנקו לזירת האירוע. המשטרה: "פתחנו בסריקות לאיתור חשודים בירי".

לפי עדי ראיה, ירו על ראש העיר, ורופא מזכיר סניף חד"ש בציבור ד"ר אנואר יאסין. לא ברור אם שניהם היו על הכוונת. בראש העיר פגעו 2 כדורים אחד ברגל ואחד בכתף ולא נשקפת סכנה לחייו. הרופא נפצע ברגלו.

ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה. במשטרה מעריכים שהרקע לירי בראש העיר עראבה הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה.

מיוזמות אברהם נמסר: "האלימות בחברה הערבית חוצה היום קו אדום כאשר האש מכוונת לנבחר ציבור. זו לא בעיה של ערבים בלבד, ככה נראית התפרקות . ניסיון רצח של ראש עיר הוא פגיעה במוסדות השלטון הכי בסיסיים של המדינה. על הממשלה להתעורר - זה לא רק משילות, זה איום ממשי על הדמוקרטיה הישראלית. אנו קוראים למשטרה לעשות הכל כדי לתפוס את היורים ולמצות עמם את הדין".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תדברו עם השופטת רות רונן אם יש לכם בעיות על נשק בחברה הערבית
שלמה

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר