ראש עיריית עראבה אחמד נסאר וראש הוועד העממי של העיר מוניר יאסין נפצעו בינוני הערב (ראשון) מירי בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. השניים נפגעו מהירי בתוך מאפייה בעיר, השוטרים הוזנקו לזירת האירוע. המשטרה: "פתחנו בסריקות לאיתור חשודים בירי".

לפי עדי ראיה, ירו על ראש העיר, ורופא מזכיר סניף חד"ש בציבור ד"ר אנואר יאסין. לא ברור אם שניהם היו על הכוונת. בראש העיר פגעו 2 כדורים אחד ברגל ואחד בכתף ולא נשקפת סכנה לחייו. הרופא נפצע ברגלו.

ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה. במשטרה מעריכים שהרקע לירי בראש העיר עראבה הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה.

מיוזמות אברהם נמסר: "האלימות בחברה הערבית חוצה היום קו אדום כאשר האש מכוונת לנבחר ציבור. זו לא בעיה של ערבים בלבד, ככה נראית התפרקות . ניסיון רצח של ראש עיר הוא פגיעה במוסדות השלטון הכי בסיסיים של המדינה. על הממשלה להתעורר - זה לא רק משילות, זה איום ממשי על הדמוקרטיה הישראלית. אנו קוראים למשטרה לעשות הכל כדי לתפוס את היורים ולמצות עמם את הדין".