‏‎בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל במהלך חודש מרץ 2026, נעצרו על ידי לוחמי מג"ן של ימ"ר דרום לחקירת שב"כ שני אזרחים ישראליים בדואים תושבי הנגב, לאחר שנחשדו במעורבות בעיסוק בהברחת אמצעי לחימה והפצתם בשטח, בהם מאהר אבו הדובה, יליד 98', תושב פזורת אלעאסם, וכן אזרח ישראלי נוסף, תושב ביר הדאג'.

‏‎במסגרת חקירתו בשב״כ ובחוליית פח"ע בימ"ר דרום של מהאר אבו דובה, נאספו ראיות המבססות את מעורבותו בעבירות נשק, ועל בסיס כך, היום (שלישי), הוגש נגדו ע"י הפרקליטות הפלילית במחוז דרום כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע.

‏‎אזרח ישראלי נוסף, תושב ביר הדאג', נעצר ונחקר אף הוא. בהיעדר חלופה פלילית רלוונטית ולאור מעורבותו בהברחות אמל"ח משמעותיות בגבולות המדינה והסיכון המשמעותי הנשקף מפעילותו לביטחון המדינה והציבור, חתם שר הביטחון בעניינו על צו המורה על מעצרו המנהלי.

‏‎הברחת אמל"ח בגבולות המדינה מהווה סיכון של ממש לביטחון המדינה, שכן היא מאפשרת הכנסתה של אמצעי לחימה אל השטח, אשר עלולים למצוא את דרכם גם לגורמי וארגוני טרור.