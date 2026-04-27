החקירה הסמויה נחשפה

המשטרה הקימה חברה קבלנית ועצרה 11 חשודים בסחיטת דמי חסות | צפו

בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם שוטרי מחוז דרום ולוחמי משמר לאומי של מג"ב עצרו ועיכבו 11 חשודים בסחיטת דמי חסות בכסות שירותי שמירה, מקבלנים באתרי עבודות באזור ראשל"צ לרבות שפד"ן | צפו במעצרים (משטרה)

תיעוד מהמעצר וסינק של פקד שלמה בוץ, קצין חקירות יח' פרוטקשן דרום להב 433
בשנה האחרונה מתנהלת חקירה סמויה ביחידת פרוטקשן דרום להב 433 בשת"פ עם תחנת עיירות כנגד מספר חשודים תושבי חורה, בחשד לסד"ח, גד"ח והלבנת הון יחד עם חשודים נוספים.

במסגרת החקירה, להב 433 הקימה חברה קבלנית לעבודות בניה ופיתוח וכעבור זמן מה, הגיעה פניית תשלום מצד החשודים לתשלום דמי שמירה.

היום (שני) עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי מחוז דרום, על 10 יעדים ברחבי הארץ ועצרו חשודים בסחיטה וכו בעלי חברות שמירה אשר נתנו כסות חשבונאית לתשלום שנגבה מהנסחטים.

במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים, נתפסו רכבי יוקרה וחומר חשוד כסם, בתום חקירתם יובאו החשודים להארכת .

ב אומרים כי "להב 433 על כלל יחידותיה, תמשיך במאבק נגד תופעת הפרוטקשן, כולל מתן שירותי שמירה ככיסוי לסחיטה ותגיע למיצוי הדין עם הסוחטים ועם בעלי חברות השמירה שבאמצעותם הועבר התשלום".

1
מפתיע לטובה שעדיין יש במשטרה אנשים שלא רק עובדים, אלא גם מסוגלים לחשוב לתכנן ולבצע דבר כזה. ישר כח 👮‍♂️
אורח לרגע

