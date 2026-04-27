כתב אישום מחריד: תושב לוד רצח בידיו את בנו בן ה-7 שבועות 

מחריד: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד מאור זרח, בן 34 מלוד, בגין רצח בנו התינוק כשהיה בן שבעה שבועות.

בכתב האישום פורט כי זרח נהג לתקוף את בנו חסר הישע "פעמים רבות ובאופן שיטתי, תוך שהוא מקפיד כי איש לא יבחין במעשיו", עד שלבסוף חנק וטלטל אותו עד שמת. "במעשיו גרם זרח בכוונה למותו של התינוק, באכזריות מיוחדת, ותוך התעללות גופנית ונפשית בו", נכתב.

בכתב האישום, שהגישה עו"ד שרון שוורץ מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי התינוק נולד ב-3 בפברואר השנה. במהלך חודש מרץ, לאחר סכסוך בין בני הזוג, עברה האם להתגורר בבית הוריה בדימונה, ובהמשך הצטרף אליה זרח.

"על פי הנטען, החל מיום למחרת הברית ועד למועד האירוע, תקף זרח את התינוק פעמים רבות ובאופן שיטתי, תוך שהוא מקפיד כי איש לא יבחין במעשיו. בין היתר, הכה אותו בראשו ובגופו, הטיח אותו, טלטל וניער אותו בעוצמה, חנק אותו עד למצבים של אובדן הכרה, הפעיל עליו לחץ בחזהו ובצווארו, ופגע בו בדרכים נוספות גם כאשר התינוק בוכה ובחלק מהמקרים כשהתינוק מגיע כתוצאה מהמעשים עד לעלפון או טשטוש הכרה", נכתב.

עוד תואר כי בלילה שבין 24 ל-25 במרץ, מעט לאחר חצות, כשהוא מוודא שאיש אינו מבחין בו, "הסלים זרח את מעשיו ובין היתר חנק וטלטל את התינוק. כתוצאה מכך, התינוק עצם את עיניו, השתנק וחדל לנשום, אז הניח זרח את התינוק על הספה. בשלב מסוים החל זרח לבצע בו ניסיונות החייאה וקרא לאחד מבני המשפחה. למקום הוזעק אמבולנס שהחל בביצוע פעולות החייאה ופינה את התינוק לבית החולים סורוקה, במצב אנוש, ולאחר יומיים נקבע מותו".

מהפרקליטות נמסר כי "מכתב האישום עולה כי כתוצאה ממעשיו נגרמו לתינוק פגיעות קשות ורבות, ובהן דימום נרחב בחלל הגולגולת, שברים בגולגולת, שברים בצלעות ובגפיים, ונזק מוחי קשה, אשר הוביל למותו. במעשיו, כך נטען, גרם זרח בכוונה למותו של התינוק, באכזריות מיוחדת, ותוך התעללות גופנית ונפשית בתינוק".

לזרח יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה מחמירה והתעללות בקטין או בחסר ישע על ידי אחראי. בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד שוורץ שזרח גרם למותו של בנו, "תינוק כבן שבעה שבועות בלבד, בכוונה ותוך התנהגות אלימה ואכזרית באופן קיצוני. מחומר הראיות עולה כי מדובר בנאשם מסוכן ומתוחכם שכן דאג לבצע את המעשים המזעזעים לאחר שווידא שאין נוכחות של בני בית אחרים בסביבה וביצע את זממו והתעלל בתינוק באכזריות בלתי נתפסת וגרם למותו בייסורים קשים".