בתום הערכת מצב שקיים הבוקר (שלישי) מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, בעקבות רצף אירועי הפשיעה בקרב בני נוער חילונים בשבוע החולף, ששיאם בשני מקרי רצח - בפתח תקווה ובבאר שבע, הורה המפכ"ל על מעבר למאמץ מבצעי ארצי מתכלל, ממוקד ומתוגבר, נגד מחוללי פשיעה ואלימות בקרב בני נוער.

במסגרת המבצע, יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים, לצד הקצאת מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי החיכוך, באזורי בילוי, במרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.

המפכ"ל הנחה על הפעלת כלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, מיצוי מהיר של תיקי החקירה, ביצוע מעצרים ממוקדים ופעילות יזומה נגד מחוללי פשיעה, מסיתים ומעורבים באירועי אלימות. המבצע יתוכלל על ידי אגף החקירות והמודיעין, בשיתוף המחוזות והיחידות המבצעיות.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תפעל בנחישות, בעוצמה ובאפס סובלנות כלפי כל מי שיבחר לקחת חלק באירועי אלימות ופשיעה, ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור ושלומו".

כזכור, ביום שישי האחרון, נרצח דסטאו צ'קול בן 19 מבאר שבע. המשטרה עצרה עד כה ארבעה נערים בחשד למעורבות ברצח, כאשר לפי החשד, אחד מהם הוא הדוקר.

לפי החשד, הנערים התקשרו לצ'קול כדי שירד מביתו, ארבו לו וכשירד התנפלו עליו. הוא נדקר מספר פעמים ונפצע אנוש ובבית החולים נקבע מותו.

ימים קודם לכן, בערב יום העצמאות, נדקר למוות ימנו בנימין זלקה, בן 21, בפתח תקווה, לאחר שהעיר לחבורת נערים שלא ירססו ספריי שלג על הפיצריה בה עבד.

המשטרה עצרה עד כה תשעה חשודים, אך לפי הדיווח ב'מעריב', שני החשודים העיקריים במעורבות ברצח, בהם הקטין בן ה-15 שתועד לכאורה עם הסכין, שומרים בחקירתם על זכות השתיקה.