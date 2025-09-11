זעזוע בטבריה: בן 16 דקר צעיר בקטטה ליד בית כנסת

בליל שישי, בשבוע שעבר, התקבל דיווח במוקד המשטרה על קטטה בסמוך לקיוסק בעיר טבריה ועל פצוע בן 20 במצב קשה שפונה מהמקום למרכז הרפואי 'צפון'.

עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה במסגרתה עלה כי מספר דקות קודם לאירוע, נפגשו שתי קבוצות צעירים לאחר שמספר צעירים הגיעו למקום בסיום אמירת סליחות.

במהלך שהותם במתחם הישיבה בה התקיים מעמד הסליחות, ישיבה הנמצאת בצמוד לקיוסק, החל בינהם ויכוח שהסלים לכדי עימות פיזי במהלכו שלף קטין בן 16 סכין קומנדו מתחת לחולצתו ודקר את הקורבן.

בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני נעצרו לחקירה כל המעורבים באירוע ואתמול, עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר הדוקר עד תום ההליכים בבית משפט השלום בטבריה.

נגד שאר המעורבים החקירה נמשכת ובהמשך צפויה המשטרה להגיש נגדם כתבי אישום בכפוף לשימוע.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור".