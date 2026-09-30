שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו במהלך השבוע ארבעה חשודים במספר אירועי רכוש שונים, בהם פריצה לדירת מגורים, פריצה לרכב, פריצה לעסק ופריצה לקטנוע. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, ונגד אחד מהם הוגש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, השוטרים פועלים באופן יזום, גלוי וסמוי, נגד עברייני רכוש במרכז תל אביב. הפעילות המוגברת הניבה תוצאות משמעותיות עם מעצר החשודים במהלך השבוע האחרון.

באחד המקרים הבולטים נעצר תושב עפולה בשנות ה-20 לחייו בחשד להתפרצות לדירת מגורים במרכז תל אביב. על פי החקירה וכתב האישום שהוגש נגדו, הבחין הנאשם במפתח שנותר במנעול דלת הכניסה, ניצל את ההזדמנות ונכנס לדירה.

בתוך הדירה גנב הנאשם כסף מזומן, טבעת בשווי של כ-1,500 שקלים ורכוש נוסף. בעל הדירה, ששמע רעשים חשודים, הבחין בו בתוך ביתו ודרש ממנו לעזוב. הנאשם נמלט מהמקום עם הרכוש הגנוב, אך נעצר זמן קצר לאחר מכן על ידי השוטרים.

במהלך הבדיקה הציג החשוד, על פי החשד, תעודת זהות של אדם אחר במטרה להטעות את השוטרים. בתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין התפרצות לדירת מגורים, גניבה והתחזות כאדם אחר במטרה להונות, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

באירוע נוסף נעצר תושב בת ים בשנות ה-40 לחייו, זמן קצר לאחר שעל פי החשד פרץ לרכב ברחוב נחמני בתל אביב. ברשותו נתפס רכוש החשוד כגנוב, שחלקו זוהה כשייך לבעל הרכב.

במקרה נוסף נעצר תושב באר שבע בשנות ה-50 לחייו, לאחר שעל פי החשד נצפה שובר את חלון בית עסק ברחוב ברזילי בתל אביב במטרה לפרוץ למקום. החשוד נעצר במקום על ידי השוטרים שהגיעו במהירות לזירה.

באירוע נוסף שהתרחש במהלך הלילה, במסגרת פעילות סמויה של שוטרי תחנת לב תל אביב, הבחינו השוטרים בקטין תושב יפו שעל פי החשד פרץ לקטנוע ברחוב זורובבל בתל אביב. החשוד שבר את מושב הקטנוע באמצעות מברג ונעצר במקום על ידי השוטרים.

מעצרם של כל החשודים הוארך בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש במטרה לשמור על ביטחונם ורכושם של התושבים.