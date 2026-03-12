כיכר השבת
זה מה שהתגלה בחקירה

להקיא: גנב ניצל זירת נפילת טיל ופרץ לדירה במרכז תל אביב וגנב רכוש יקר ערך

בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה על פריצה לבית מגורים במרכז תל אביב לאחר נפילת רסיס שאירעה במקום, נפתחה חקירה בתחנת תל אביב צפון במרחב ירקון | לבסוף התגלה כי החשוד ביצע פריצה נוספת (חדשות משטרה)

חלק מהפריטים שגנב (צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון, מדווחים הבוקר (חמישי) כי עצרו חשוד תושב תל אביב אשר חשוד כי פרץ לדירה במרכז תל אביב וגנב ממנה רכוש יקר ערך, כולל תכשיטים, תוך שניצל את העובדה שהמקום ניזוק בעקבות נפילת רסיסים.

בשעות הבוקר המוקדמות, במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת תל אביב צפון, נעצר חשוד בן 37 תושב תל אביב לאחר שעורר את חשדם, כאשר נצפה כשהוא מנסה למכור פריטים החשודים כגנובים.

בחיפוש שבוצע על החשוד נתפסו תכשיטים רבים וכן ארגז קפסולות קפה הנושא את שמה של בעלת הדירה שנפרצה, שעל פי החשד נגנבו באותו אירוע.

עם מעצרו עלה חשד כי החשוד מעורב גם באירוע פריצה נוסף שקדם ל, במסגרתו פרץ לבית עסק לילי בנמל תל אביב וגנב מהמקום רכוש רב.

החשוד נחקר בתחנת תל אביב צפון ובסיומה של החקירה הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם הוארך מעצרו עד לתאריך 13.3.26.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ולמצות את הדין עם מי שמנצל מצבי חירום כדי לפגוע בציבור וברכושו".

