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אחרי הירי הקשוח בשכונה התל אביבית: שני חשודים נעצרו במלון בצפון

חשודים בירי לעבר רכב בשכונת צמרת בתל אביב נעצרו במלון בצפון • בלשי תחנת לב ת"א התחקו אחריהם בפעילות סמויה | הוגשה הצהרת תובע (משטרה)

תיעוד מהאירוע. מעצר החשודים בצפון על ידי בלשי תחנת לב ת"א. ודברי מפקד תחנת לב ת"א נצ"מ רותם וסקר.
תיעוד מהאירוע. מעצר החשודים בצפון על ידי בלשי תחנת לב ת"א. ודברי מפקד תחנת לב ת"א נצ"מ רותם וסקר.| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בתום חקירה משותפת של חוקרי תחנת לב תל אביב והיחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ירקון, הוגשה הצהרת תובע נגד שני חשודים שביצעו ירי בנשק חם לעבר רכב בשכונת צמרת בתל אביב. החשודים, תושב תל אביב בן 41 ותושב אור יהודה בן 26, נעצרו במלון בצפון הארץ לאחר שנמלטו מהזירה.

האירוע התרחש ביום 20.5.26 לפנות בוקר, כאשר התקבלו קריאות במוקד המשטרה על שמיעת ירי בשכונת צמרת. כוחות משטרה רבים הגיעו למקום והחלו בביצוע פעולות חקירה מהירות ויסודיות, תוך איסוף ממצאים וראיות מהזירה.

מעקב סמוי אחר החשודים

בפעילות סמויה של בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, הצליחו הבלשים להתחקות אחר החשודים אשר נמלטו מהזירה לעבר מלון בצפון המדינה. שם נעצרו השניים, ברשותם נתפסו ממצאים אשר על פי החשד קושרים אותם לאירוע הירי.

החשודים הובאו לחקירה ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט.

לקראת הגשת כתב אישום

אתמול הוגשה נגד השניים הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז תל אביב. בימים הקרובים, צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. יצוין כי המשטרה ממשיכה בפעולות חקירה נוספות במטרה לאסוף את כל הראיות הנדרשות להליך המשפטי.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי נשק ופשיעה שהמשטרה חושפת בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועים נחשפה מעורבות פנימית בפריצה לדירה באזור ירושלים, כאשר מנקה זרה קשרה קשר עם פורץ.

משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד מחוללי אלימות ופשיעה, תוך שימוש בכל האמצעים הגלויים והסמויים העומדים לרשותה. עדכונים נוספים בהמשך.

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