המשטרה הודיעה היום (שני) כי עצרה חשוד במעורבות באירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, שארע הלילה. החשוד, תושב הכפר בשנות ה-20 לחייו, עוכב לחקירה. עוד נמסר כי בסיום החקירה ובהתאם לממצאים תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

במקביל, המפכ"ל, רנ"צ דני לוי מסר כי "המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור, אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן שיידרש".

כזכור, אירוע ירי חמור התרחש הלילה בג'דידה-מכר, במהלכו נפצעו ראש המועצה המקומית וסגנו בצאתם מאירוע חתונה. מצבו של ראש המועצה, גבר כבן 50, מוגדר כקשה מאוד ולא יציב, בעוד סגנו, בן 49, נמצא במצב בינוני.

האירוע התרחש לאחר חצות הלילה, כאשר ראש המועצה וסגנו יצאו מאולם החתונה. היורה, שהגיע למקום על קורקינט, ירה תחילה בסגן ראש המועצה ולאחר מכן בראש המועצה עצמו, ונמלט מהזירה.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב אשר בשעה 00:03 לאחר חצות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את שני הפצועים במצב קשה, כאשר שניהם סבלו מפציעות ירי בגופם.

פרמדיק מד"א חארת כליב, שהגיע לזירה, מסר: "ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה".

שני הפצועים פונו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה, כאשר ראש המועצה הובא במצב קשה מאוד ולא יציב עם פציעות ירי חודרות, וסגנו במצב בינוני.