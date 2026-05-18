כיכר השבת
הרדיפה אחר עולם התורה

בדרך לקטסטרופה ברחובות? המפכ"ל הנחה: "כל עריק שניתקל בו יעוכב ויועבר למשטרה צבאית"

שינוי דרמטי בהנחיות המשטרה: מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים | לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול" (משטרה)

אחרי שעד היום נמנעה ממעצר וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים. כך דווח היום (שני).

על פי הדיווח של לירן תמרי ב'ווינט', לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

המשמעות ברורה: עשרות אלפי בחורי ישיבות המוגדרים ב"מדינת היהודים" כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו בידי המשטרה - עד להגעת משטרה צבאית.

עד כה, הפעילות לגיוס חרדים הוקפאה בזמן המלחמה עם איראן, ובחודש שעבר מסרו גורמים בצה"ל כי אין פעילות אכיפה יזומה נגד עריקים בשל העובדה שהמשטרה לא פועלת ללוות את המעצרים ונמנעת מלשתף פעולה עם הצבא.

לדברי הגורמים, "הצבא לא יכול לפעול במרחב אזרחי בלי תיאום עם המשטרה, הסירוב של משטרת ישראל להיות בתיאום איתנו בנושא הזה לא מאפשר את האכיפה".

בקיצור אם עד היום חשבתי להצביע לבין גביר במקום החרדים אז הוא כבר גם לא על הפרק
שמואל
4
בשעטו"מ.
אורח לרגע
3
אתם התעקשתם שאין הבדל בין בטלנים ולומדי תורה, והכרזתם שאף אחד לא יתגייס. אז מה לכם כי תלינו כאשר המשטרה לא מבדילה ביניהם. אם אתם הייתם מבדילים ביניהם בשמיני לאוקטובר, ושולחים את כל הבטלנים להתגייס, לא הייתם באים לידי כך.
לוחם מילואים
2
ברור כול חרדי שיוצא לרחוב להפגין זו לא דרכה של תורה בכלל ה לא אוהב את זה בכלל וזה גם חילול ה גדול וסתם שאלה אםא אומרים הבוטח בה חסד יסובבנו ומה שעכשיו הולך Zה מה שזה אז למה לצאת לרחובות קודם כוךל שילמדו תורה ולא יראו את החוציניות רק של המגZר הזה?
אוהב את ה יתברך
1
רעיון מטומטם ומסוכן ביותר החרדים יפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה לא יגישו תלונות לא יתלוננו ולא יבואו להעיד על פשעים ועוולות וכו'
חיים

