אחרי שעד היום המשטרה נמנעה ממעצר עריקים וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים. כך דווח היום (שני).

על פי הדיווח של לירן תמרי ב'ווינט', לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

המשמעות ברורה: עשרות אלפי בחורי ישיבות המוגדרים ב"מדינת היהודים" כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו בידי המשטרה - עד להגעת משטרה צבאית.

עד כה, הפעילות לגיוס חרדים הוקפאה בזמן המלחמה עם איראן, ובחודש שעבר מסרו גורמים בצה"ל כי אין פעילות אכיפה יזומה נגד עריקים בשל העובדה שהמשטרה לא פועלת ללוות את המעצרים ונמנעת מלשתף פעולה עם הצבא.

לדברי הגורמים, "הצבא לא יכול לפעול במרחב אזרחי בלי תיאום עם המשטרה, הסירוב של משטרת ישראל להיות בתיאום איתנו בנושא הזה לא מאפשר את האכיפה".