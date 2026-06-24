כיכר השבת
הצירים שייחסמו לתנועה

המשטרה השלימה את היערכותה להילולת ה"אור החיים" | כל הפרטים

משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים | אלו הצירים שייחסמו לתנועה והצירים החילופיים (משטרה)

הילולת האור החיים הקדוש בשנה שעברה (צילום: דוברות המשטרה)

השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים (ט"ו וט"ז בתמוז - 29-30/6/26), במתחם הציון בהר הזיתים ב.

במסגרת ההיערכות יפעלו שוטרי תחנת שלם, בסיוע כוחות משטרה גלויים וסמויים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וגורמי חירום והצלה, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של אלפי המשתתפים, לאפשר את קיומו התקין והבטוח של האירוע ולשמור על הסדר הציבורי.

הסדרי תנועה:

החל מיום שני, 29.6.2026, בשעה 17:00, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות:

  • דרך יריחו
  • העופל
  • סולטן סולימאן

הצירים החלופיים לציבור הנהגים:

  • מעלה השלום
  • וואדי אל ג’וז
  • בן עדיה

קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי ימשיכו לפעול במסלולם הרגיל, ללא שינוי.

הנחיות לציבור:

  • החל מהשעה 19:00 יופעלו קווי ההסעה 551, 552 ו-553 מצומת רמות אל מתחם ההילולה.
  • חל איסור מוחלט על הטסת רחפנים או כל כלי טיס אחר בכל שטח ההילולה ובסביבתה.
  • בכל מקרה חירום יש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל. לקבלת מידע ניתן לפנות למוקד המידע הארצי של המשטרה – 110.

משטרת ישראל קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, לגלות סבלנות ולהתעדכן בהסדרי התנועה, ובכך לסייע לקיומו הבטוח והתקין של האירוע.

משטרהירושליםאור החייםהר הזיתיםהילולת האור החיים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר