שוהה בלתי חוקי וחשוד נוסף נתפסו "על חם", בשעה שפרצו לדירה בבניין מגורים ברמת גן שנפגע מטיל במבצע "עם כלביא" מול איראן לפני חודשים ספורים.

השניים גנבו מהדירה מנוע מזגן וברכבם נתפסו לאחר מכן על ידי השוטרים ארבעה מנועי מזגן נוספים. בית המשפט שחרר אותם בתנאים מגבילים. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה. הם נתפסו על ידי בלשי משטרת רמת גן בני ברק, ביום ראשון השבוע. זה קרה במסגרת הפעילות המבצעית הסמויה של בלשי התחנה. בשעות אחר הצהריים הבלשים הבחינו לפתע ברכב חשוד שעורר את חשדם ברחוב תרצה ברמת גן - הרחוב שספג בין היתר פגיעה בתקופת המלחמה מול איראן.

הבלשיםך כך מסרה המשטרה, איתרו שני חשודים שסחבו מנוע של מזגן, מתוך דירה בבניין מגורים ברח' תרצה, שנפגע בימי מתקפת "עם כלביא".

בבדיקה אותרו במשאית שלהם, ארבעה מנועי מזגנים נוספים החשודים כגנובים.

השוטרים עצרו את שני החשודים, בן 20 מכפר קאסם וחשוד נוסף, שוהה בלתי חוקי, בן 38, תושב שטחים (עזון). המשאית והרכוש נתפסו.

החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בגין התפרצות למגורים, החזקת נכס החשוד כגנוב, הסעת תושב זר השוהה שלא כדין וכניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק. בתום החקירה החשודים נכלאו. ביום שני בית המשפט שחרר את החשודים בתנאים מגבילים.