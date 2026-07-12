כיכר השבת
לאחר שנת עבודה מקיפה

כמעט 3 שנים אחרי: משטרת ישראל תציג למשפחות השכולות את תחקירי 7 באוקטובר

לאחר שנה של עבודת תחקיר מקיפה, משטרת ישראל תחל ממחר להציג למשפחות השכולות את ממצאי תחקירי אירועי טבח שמחת תורה • במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים על פעילות כלל המחוזות והאגפים, לקראת יישום הלקחים וחיזוק המוכנות המבצעית (משטרה)

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

משטרת ישראל תחל ממחר (שני) להציג למשפחות השכולות את תחקירי אירועי מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה, לאחר שהושלמה עבודת תחקיר מקיפה שנמשכה במהלך השנה האחרונה.

לפי הודעת המשטרה, עם כניסתו של רב־ניצב דני לוי לתפקיד המפכ”ל, הוא הנחה על ביצוע תחקיר יסודי של כלל זירות הלחימה שבהן פעלו השוטרים והלוחמים במהלך , מתוך מחויבות למשפחות השכולות, לארגון ולציבור.

במשטרה ציינו כי צוותי התחקיר, בראשות קצינים בכירים, עסקו במשך חודשים באיסוף העובדות, ניתוח הממצאים וגיבוש תמונת הקרב. כלל התחקירים הוצגו ואושרו על ידי הפיקוד הבכיר של המשטרה, ובשבוע האחרון הוצגו גם בפני השוטרים והלוחמים שהשתתפו בלחימה.

ממחר יחל השלב הבא בתהליך, שבמסגרתו יוצגו התחקירים למשפחות השכולות. במשטרה הדגישו כי מדובר במהלך בעל חשיבות מיוחדת, שנועד לשתף את המשפחות בגבורת יקיריהן ובפעילותם במהלך הקרבות.

במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים העוסקים בפעילות כלל המחוזות והאגפים סביב אירועי 7 באוקטובר. לאחר סיומם, ייושמו המסקנות במטרה לחזק את כשירות המשטרה, לשפר את מוכנותה המבצעית ולהעמיק את שיתוף הפעולה עם יתר גופי הביטחון.

בהודעת המשטרה הודגש כי בכל התחקירים עלתה “בצורה ברורה ומוחשית גבורתם יוצאת הדופן של השוטרים והלוחמים, שחתרו למגע, פעלו בנחישות ובאומץ לב, היו קו ההגנה הראשון וחרפו את נפשם כדי להציל חיים”.

טבח שמחת תורהתחקירמשטרת ישראל

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