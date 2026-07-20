המשטרה הודיעה: השריפה בחוות גלעד - תוכר כאירוע פעולות איבה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, עדכן היום (שני) את תושבי חוות גלעד כי משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע הצתה הקשה בחווה כאירוע שנסיבותיו "מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה". המשמעות היא שהתושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה.
בהודעה ששלח לתושבי חוות גלעד כתב דגן כי "לאחר השיחות שקיימנו לאורך היומיים האחרונים ובדיקות בשטח שנעשו במשותף על ידי משטרת ישראל – מחוז ש"י, כבאות והצלה וכן על ידינו, ההגדרה שאושרה לנו כרגע: נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה. בהתאם לכך ניתן להגיש בקשה להכרה כנפגעי פעולת איבה. כל מי שנתקל בבעיה או זקוק להכוונה מתבקש לפנות לשוטר הקהילתי".
יצוין כי בשלב ראשון של החקירה, צוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש. עם זאת, המעצרים שבוצעו הלילה מעלים חשד למעורבות מכוונת של החשודים בגרימת השריפה.
כפי שדיווחנו, הלילה (בין ראשון לשני) נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה שהרסה עשרות בתים ועסקים ביישוב. המעצרים בוצעו בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב איו"ש, לוחמי צה"ל ויחידות החקירה של משטרת ישראל.
הפעילות המשטרתית התנהלה בהכוונת חמ"ל רוא"ה במחוז ש"י, בשיתוף עם היחידה המרכזית וחמ"ל רוא"ה במחוז ש"י. לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש ולוחמי חטמ"ר שומרון של צה"ל השתתפו במבצע המעצרים שהתבצע בשעות הלילה המאוחרות.
שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט בעניינם, לרבות לעניין הבאתם לדיון בהארכת מעצרם. כוחות הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ומיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפגיעה בביטחון הציבור וברכושו.
כזכור, השריפה פרצה בצהרי יום השבת האחרונה ביישוב חוות גלעד שבשומרון, והותירה אחריה הרס רב. על פי הנתונים הרשמיים, 24 בתים נפגעו בשריפה, מתוכם 13 נשרפו כליל. בנוסף, מחסן עצים גדול עלה באש ונהרס כליל, כאשר הנזק הכולל מוערך בעשרות מיליוני שקלים.
בין הנפגעים הקשים מהשריפה היו האחים יהודה ויהוידע כהן, שותפים ומנהלים של "צמרת" - מחסן העצים הגדול בשומרון, שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקל. כמו כן נפגע קשות ביתה של יעל שבח, אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד, שנשרף כליל.
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