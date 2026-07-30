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תיעוד המעצר

ערבי ישראלי תושב הצפון נעצר בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ערבי ישראלי תושב הצפון בגין ביצוע משימות עבור איראן | החשוד, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, העביר למפעילו אינפורמציה ותמונות מהיערכות כמה בתי החולים | עוד עלה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעת ביקורו בבית חולים בנהריה (משטרה)

תיעוד המעצר
תיעוד המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

הותר לפרסום: בתום חקירה של שב"כ וימ"ר צפון במשטרה, עצרו מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב את אמיר הישאם מוחמד תיתי, ערבי-שראלי תושב בענה שבצפון, בן 34, בחשד לביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום.

מהחקירה עלה כי אמיר שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, העביר למפעילו אינפורמציה ותמונות מהיערכות מספר בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד הנאשם את הנשיא בעת ביקורו במקום.

בנוסף, נשלח אמיר למספר משימות בהם נדרש להעביר למפעיליו תיעוד ממקומות שונים ובתוכם - תיעוד מכיכר החטופים בתל אביב בעת שהחזיק שלט עם תמונות חטופים, צילומים מהפגנה במרכז חורב בעיר חיפה וכן תיעוד ממושב עמיקם בשרון בו התגורר שר הביטחון לשעבר .

על פי כתב האישום, בעבור משימותיו קיבל תיתי עשרות אלפי שקלים שהועברו לידיו דרך חשבונות של בני משפחתו וכן בתשלום בארנק דיגיטלי.

כתב האישום הוגש באמצעות עורך הדין יהודה דיין מפרקליטות מחוז חיפה. בשב״כ ובמשטרה הזהירו מפני ניסיונות של גורמי אויב לפנות לאזרחים ישראלים, בגלוי או במסווה, לצורך ביצוע משימות, וקראו לציבור לגלות ערנות.

איראןשב"כיצחק הרצוגיואב גלנטריגול איראניכיכר החטופים

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