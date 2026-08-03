אנשי עסקים וקבלן בפשיטת רגל עוכבו לחקירה | אלו החשדות נגדם

היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) להב 433 יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עיכבו הבוקר (שני) לחקירה קבלן ואיש עסקים לשעבר ומעורבים נוספים.

על פי החשד, הקבלן החשוד המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים, בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך.

ממצאי החקירה עולה שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם.

עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.

מהמשטרה נמסר כי "יאל"כ להב 433 תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם כלל הרשויות על מנת להילחם בפשיעה כלכלית".