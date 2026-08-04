ערב הדרכה והעשרה מיוחד נערך השבוע בבסיס זק"א בעיר בני ברק עבור מתנדבי הארגון, בהשתתפותו של הרב הראשי למשטרת ישראל, נצ"מ הרב רמי ברכיהו. המפגש כולו הוקדש לסוגיות ההלכתיות המורכבות והרגישות ביותר שעלו במהלך חודשי מלחמת "חרבות ברזל", כפי שהן מובאות ותלויות בספרו המקיף של הרב ברכיהו, "בחרבות גיבורים", העוסק בשאלות הלכתיות כבדות משקל שנדונו בקרב שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות החירום וההצלה.

בפתח דבריו הביע הרב ברכיהו הערכה עמוקה וכנה למתנדבי זק"א, וציין בפניהם כי בהקדמת ספרו החדש מצא לנכון להקדיש להם דברי הוקרה מיוחדים על פעילותם המסורה שנעשתה שכם אל שכם לצד אנשי משטרת ישראל במחנה שורה - שם, נטלו מתנדבי הארגון חלק מרכזי במלאכת הקודש של זיהוי חללי מתקפת הטרור בשמחת תורה תשפ"ד, ובהם 58 חללי משטרת ישראל.

"הייתם שם יחד איתנו ברגעים הקשים ביותר", אמר הרב ברכיהו בהתרגשות למתנדבים. "פועלכם המקצועי, המסור והרגיש היה בעל חשיבות עצומה - הן מבחינה אנושית והן מבחינה הלכתית. שיתוף הפעולה בינינו סייע להביא לכבודם האחרון של הנרצחים והחללים בצורה הראויה ביותר, תוך עמידה על גדרי ההלכה לכל פרטיה ודקדוקיה".

בדבריו הודה הרב ברכיהו בחמימות רבה גם למנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, שליווה באופן אישי ורציף את פעילות המשטרה במשך ימים ארוכים ומורכבים במחנה שורה, וציין לשבח את שיתוף הפעולה ההדוק והליבה הפורה שבין זק"א למשטרת ישראל, הן בשעות חירום והן באירועי שגרה.

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מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, הודה לרב הראשי למשטרה על העמידה האיתנה לצידם של המתנדבים וציין כי: "השותפות המקצועית וההלכתית הרציפה עם רבני המשטרה, וההליכה המשותפת לאורם ועל פי פסקיהם של גדולי ופוסקי הדור, היא זו שמעניקה למתנדבים בשטח את תעצומות הנפש. הגיבוי המלא נותן להם את הביטחון המוחלט לפעול מתוך שמירה קפדנית על גדרי ההלכה וכבוד המת בכל רגע נתון".

אל הרב ברכיהו התלווה רב מחוז תל אביב במשטרת ישראל, רפ"ק הרב אליהו קב. במהלך דבריו הציג הרב ברכיהו בפני המתנדבים שורה של שאלות הלכתיות מורכבות שעלו במהלך פעילות כוחות הביטחון וההצלה במלחמה, לצד הפסיקות המדויקות שניתנו לאחר התייעצות הלכתית דחופה עם גדולי ישראל. חלק מהפסיקות ומכתבי ההסכמה של גדולי התורה מובאים בהרחבה בספר.

הרב ברכיהו הדגיש כי מלאכת הזיהוי ההלכתי של חללי המלחמה התבססה לאורך כל הדרך על השילוב הייחודי בין עבודתם המדעית והמקצועית של צוותי הזיהוי, לבין נוכחותם הרציפה והמסורה של מתנדבי זק"א בשטח. לדבריו, שילוב הלכתי ומעשי זה זכה להכרה רשמית ומלאה גם במכתבו המיוחד של הג"ר יעקב רוז'ה, רב ארגון זק"א, לרבנים הראשיים לישראל, המצוטט אף הוא בספר.

בסיום הערב העניק הרב ברכיהו לכל אחד ממתנדבי זק"א עותק מספרו "בחרבות גיבורים", בצירוף הקדשה אישית וחמה, כאות הוקרה והערכה על מסירותם העילאית, תרומתם הייחודית למען שמירת כבוד המת, ועשיית חסד של אמת.